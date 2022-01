Si la caída en los índices de popularidad del presidente Joe Biden causaba preocupación entre sus simpatizantes en agosto del año pasado, actualmente en medio de una histórica inflación y de disputas en el Congreso, los nuevos números no deben ser menos que alarmantes. Y es que el mandatario se enfrenta a la aprobación más baja en lo que lleva de mandato, 36 % para ser exactos, según la consultora demócrata Civiqs.

Del universo total de encuestados, 56 % de la población lo desaprueba y 9 % se mostró indeciso. Lo que demuestra el informe es que Joe Biden vive sus horas más difíciles en la Casa Blanca cuando faltan pocos días para que cumpla su primer año de mandato. A esto se suma el reporte del 7 % de inflación interanual para diciembre, reportado por la Oficina de Estadísticas Laborales. Un récord que no se veía desde 1982.

Es decir, el récord inflacionario superó los 6,8 % registrado en noviembre y evidenció otros problemas, como el desabastecimiento. La Cena de Acción de Gracias se convirtió en noticia por las dificultades que percibieron los estadounidenses para encontrar ciertos ingredientes. Detrás hay problemas de fondo. La sobreestimulación de la economía con cheques de estímulo y el atasco en la cadena de suministros. Son dos de las tres razones que llevaron a EE. UU. a atravesar un problema que mantiene atenta a la Reserva Federal (Fed, la responsable de dictar la política monetaria de EE. UU.).

Que la inflación «se moderará este año» y que «es un fenómeno global» que se deriva de los efectos de la pandemia, dijo Brian Deese, el principal asesor económico Biden en rueda de prensa mientras trataba de apaciguar los ánimos.

En un comunicado citado por EFE, el mandatario demócrata expresó que al tener una de las «economías que crecen más rápido» del mundo, EE. UU. podrá «hacer frente a los aumentos de precio y mantener» una recuperación sólida.

Pero hay dudas y críticas claras. Una nota editorial de The Washington Post rechazó el argumento de radicales demócratas quienes culpan a los «monopolios» y empresarios por supuestamente estimular la inflación. La senadora progresista Elizabeth Warren es una de ese grupo. “La inflación, que fue relativamente baja durante años, no aumentó repentinamente en los últimos meses porque las empresas decidieron que ahora era el momento ideal para exprimir a sus clientes”, apuntó el texto.

Monopolies not only hurt consumers by raising prices, but they also squeeze out small mom and pop businesses to increase their profits.

We need to start enforcing antitrust laws to break up corporate giants, increase competition, and lower prices. pic.twitter.com/lvo2f9Th7V

— Elizabeth Warren (@SenWarren) January 8, 2022