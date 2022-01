En mayo de 2020, Elon Musk apareció en el programa de Joe Rogan para hablar de su nuevo bebé, de Warren Buffett y de los confinamientos por el coronavirus.

Musk, uno de los primeros en oponerse a los cierres, dijo que la forma en que se estaban rastreando los casos de COVID, la hospitalización y las muertes era muy problemática. Comenzó señalando que los gobiernos estaban contando como casos de COVID a algunas personas que nunca fueron diagnosticadas, antes de hacer una afirmación que incluso Joe Rogan encontró demasiado difícil de creer.

El por qué es una pregunta importante, pero primero hay que preguntarse: ¿lo que dijo Musk era realmente cierto?

Aunque sea difícil de creer, la respuesta es sí. Desde el principio de la pandemia, no se ha hecho ningún esfuerzo real para distinguir entre morir de COVID y morir con COVID.

En ocasiones, los funcionarios de salud pública lo dejaron muy claro.

«Si se muere por una causa alternativa clara, pero se tiene Covid al mismo tiempo, sigue figurando como una muerte por Covid», explicó a los periodistas la Dra. Ngozi Ezike, directora del Departamento de Salud Pública de Illinois, en una conferencia de prensa de abril de 2020.

En una entrevista de mayo de 2021 en la CNN, la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, dio una definición similar mientras hablaba de 223 casos mortales de ruptura de la vacuna, señalando que «muchos hospitales están examinando a las personas por COVID cuando llegan», y no todas estas víctimas «realmente murieron de COVID».

Más recientemente, Walensky señaló que la gran mayoría de las relativamente pocas personas totalmente vacunadas que han muerto «de COVID» tenían no menos de cuatro comorbilidades, y aun así se consideran muertes por COVID. (Las afirmaciones virales de que Walensky dijo que la gran mayoría de todas las muertes por COVID tenían «al menos cuatro comorbilidades» son falsas, según señalaron correctamente los verificadores de hechos).

Los lectores tendrían razón al señalar que incluso morir con varias comorbilidades es algo diferente a declarar que una víctima de un ataque de tiburón es una «muerte por COVID» sólo porque la persona tenía el virus, como hizo Musk con Rogan.

Que yo sepa, nadie muerto por un tiburón ha sido declarado como muerte por COVID, pero no es difícil encontrar ejemplos documentados que son casi tan absurdos, como el hombre de Florida de 20 años que murió en un accidente de moto y fue declarado como muerte por COVID.

«Se podría argumentar que podría haber sido el COVID-19 lo que le hizo estrellarse. No sé la conclusión de eso», dijo el Dr. Raúl Pino, funcionario de salud del condado de Orange, a una estación de noticias de Orlando.

Después de la burla generalizada, la muerte del motociclista «fue revisada y se le retiró de la lista de víctimas mortales del COVID».

Elon Musk had it 100% right from the beginning. https://t.co/zrSOLPypIm

— Jon Miltimore (@miltimore79) January 11, 2022