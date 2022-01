Hace un par de meses, The Atlantic publicó un artículo escrito por David A. Graham que explora el aumento de la violencia que los Estados Unidos experimentaron en 2020.

En general, el artículo, que analiza los hallazgos del «Informe de Crimen Uniforme» del FBI, es bastante bueno. Desglosa eficazmente lo que sabemos y, lo que es más importante, lo que no sabemos sobre las últimas tendencias de la delincuencia en Estados Unidos, que en 2020 registró un aumento récord en la tasa de homicidios en medio de un incremento más amplio de la violencia.

Sin embargo, en un punto en específico, Graham está simplemente equivocado.

Graham señala que las ventas de armas de fuego se dispararon en 2020, al igual que las confiscaciones policiales de armas ilegales, e intenta relacionar esto con el aumento de la violencia.

«Puedes preguntarle a la gente que cumple la ley o puedes preguntarle a la gente que no la cumple: ‘¿Por qué estás armado con un arma de fuego? ‘Necesito protegerme'», le dice a Graham, Richard Rosenfeld, criminólogo de la Universidad de Missouri en San Luis.

No está claro qué quiso decir Rosenfeld con esta afirmación, pero la siguiente frase de Graham es clara.

«Eso crea un círculo vicioso: un mayor número de personas con armas tiende a provocar más tiroteos, lo que a su vez aumenta el deseo de llevar un arma para protegerse», escribe Graham. «Cuando el crimen está disminuyendo, esta dinámica ayuda a que siga bajando, pero una vez que empieza a subir, el bucle de retroalimentación se vuelve feo».

No está claro si esta afirmación es de Graham o de Rosenfield. No se ofrece ningún enlace o cita para apoyar la afirmación. Lo que sí sabemos es que la afirmación de que «un mayor número de personas con armas tiende a provocar más tiroteos» es simplemente falsa.

Como señaló el economista Mark Perry hace varios años, en EE .UU. la violencia con armas de fuego disminuyó de forma constante durante varias décadas a medida que aumentaba la posesión de armas.

«Según estadísticas recuperadas de los Centros de Control de Enfermedades, en 1993 había 7 homicidios relacionados con armas de fuego por cada 100.000 estadounidenses (véase la línea azul claro en el gráfico)», escribió Perry. «En 2013… la tasa de homicidios con armas de fuego había descendido casi un 50 %, hasta llegar a sólo 3,6 homicidios por cada 100.000 habitantes».

Who wants to tell them?

"More people carrying guns tends to result in more shootings, which in turn heightens the desire to carry a weapon for protection.”

– David Graham writing in @TheAtlantic. pic.twitter.com/lel2gzC41O

— Jon Miltimore (@miltimore79) December 22, 2021