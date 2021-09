A partir del 1 de septiembre, ya no hay que pagarle al gobierno para llevar un arma en Texas.

La mayoría de la gente piensa que Texas es el Salvaje Oeste y puede sorprenderse de que esto haya sido alguna vez así en el estado de la *Estrella Solitaria. Sin embargo, Texas exigía antes una licencia para llevar un arma, una restricción de los derechos de los ciudadanos que todavía se encuentra en otros 31 estados. En la mayoría de los casos, eso significa que los ciudadanos pueden tener armas en sus casas o carros, pero para llevarlas encima deben completar una clase y luego pagarle al gobierno una cuota recurrente para obtener su permiso. Esto puede costar cientos de dólares.

Para hacer frente a esta situación, los legisladores del estado de Texas aprobaron un proyecto de ley de «portación constitucional» durante su última sesión y el gobernador Gregg Abbott lo convirtió en ley en junio. El proyecto de ley no cambia realmente los requisitos para comprar o poseer un arma. El estado sigue impidiendo la posesión de armas a los menores de 21 años, así como a muchas personas con antecedentes penales. Y aquellos que deseen comprar un arma deben, por supuesto, pasar también por un control de antecedentes.

La portación constitucional sólo significa que los ciudadanos ya no tienen que pagarle al gobierno, o pasar por algún filtro, para ejercer legalmente su derecho a portar armas.

Pero sea como sea, esto no ha impedido que muchos progresistas, instructores de armas de fuego (que se benefician enormemente de los mandatos de licencia) y la policía se lamenten de la nueva ley, y todos ellos están dedicando un tiempo considerable a advertirle al público de que esto conducirá a un aumento de la delincuencia y la violencia con armas de fuego.

«Las nuevas leyes de armas en Texas seguramente conducirán a más violencia con armas», decía un titular del San Antonio Report.

«La nueva ley de Texas que le permite a la gente llevar armas de mano sin permiso suscita una mezcla de miedo y preocupación entre las fuerzas del orden», decía el Texas Tribune.

Y Moms Demand Action, un grupo progresista antiarmas, se ofrece a ayudar a las empresas a bloquear a los consumidores que lleven armas.

When lawmakers close the door, @MomsDemand volunteers come in the window: “…volunteers are visiting Texas businesses, offering to help them post new signage required by the permitless carry law that would prevent people from bringing guns inside.” #txlege https://t.co/gFLSWNpuCv

— Shannon Watts (@shannonrwatts) August 31, 2021