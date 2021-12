El presidente Joe Biden aprovechó un mensaje triunfante: gravar a los ricos (*tax the rich). Tuitea incesantemente: «Las grandes corporaciones y los súper ricos tienen que empezar a pagar su parte justa de impuestos. Hace tiempo que deberían haberlo hecho», y afirma que su programa «Build Back Better» (Reconstruir mejor) «se pagará si los ricos pagan su parte justa».

Big corporations and the super wealthy have to start paying their fair share of taxes. It’s long overdue.

I'm not out to punish anyone. All I'm asking is that you pay your fair share—just like middle-class folks do.

— Joe Biden (@JoeBiden) September 17, 2021