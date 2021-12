Si los políticos no tuvieran un doble estándar, no tendrían ningún estándar. Al menos, esa es la conclusión aparentemente ineludible que ofrece la última vez que el presidente Biden hace alarde de las normas sobre máscaras.

El presidente pasó sus vacaciones en Nantucket, Massachusetts. Mientras estaba allí, visitó una tienda local y fue captado por la cámara sin mascarilla dentro de la tienda, a pesar de un claro cartel que exigía el uso de mascarillas y una ordenanza local que exige el uso de mascarillas en espacios interiores.

The rules are for the little people.

h/t @FoxNews pic.twitter.com/ltJTtV6QF0

— Brad Polumbo 🇺🇸⚽️ 🏳️‍🌈 (@brad_polumbo) November 29, 2021