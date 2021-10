Sin violencia, nada se logra en la historia». – Karl Marx «Pero yo te digo que no resistas violentamente a una persona malvada. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». – Jesús de Nazaret

La violencia engendra violencia

Más del 80 % de los estadounidenses de raza negra se auto-identifican como cristianos. La palabra cristiano significa imitador de Jesús de Nazaret.

¿Qué ocurre cuando usted, como empleador, no paga un salario a un empleado? Podría ser que el precio por el gasto voluntario de habilidad y trabajo de una persona tiende a no ir mucho más allá de lo que usted le ha ofrecido y si lo aumentara drásticamente, podría perder el capital y la eficiencia necesarias para continuar con la innovación arriesgada que añade valor a sus clientes.

O bien, es posible que te motive el sentido de la codicia. Realmente podrías dar un poco más a tus trabajadores pero eliges otra cosa. Mirando desde fuera la mente de una persona, sólo nos queda especular sobre su motivación. Sin embargo, supongamos por un momento que una persona está motivada por la codicia egoísta. Quiere que sus trabajadores cobren menos para poder construir una nueva y hermosa casa en la playa para impresionar a su círculo social.

«El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra».

¿Cuál sería esa motivación? Tal vez podríamos llamar a esa codicia un tipo de maldad. Para quienes desean imitar a Jesús, ya sean religiosos o laicos, ¿cuál sería la respuesta adecuada?

¿Sería éticamente correcto exigirle al jefe que pague ingresos extras o que se enfrente a la confiscación forzosa de una parte de su riqueza? Si aún así se niega a cumplir, ¿sería éticamente correcto acercarnos a él armados con fuerzas mortales y amenazar con meterlo en una celda si se niega a nuestra demanda?

Por supuesto que no. Eso sería resistirse al mal con violencia. Eso sería devolver la «bofetada» de la codicia con una «bofetada» más fuerte de violencia.

¿Y si conseguimos que toda la oficina se una a nosotros? ¿Y si todo el mundo estuviera de acuerdo en que el jefe tiene que pagarnos más dinero por nuestro tiempo o, de lo contrario, enfrentarse a la confiscación de la riqueza o a una prisión? ¿Y si fueran 99 personas contra una persona? ¿Sería eso ético para los seguidores de Jesús?

Por supuesto que no. Como demostró Jesús con la mujer acusada de adulterio, «el que esté libre de pecado que tire la primera piedra». En otras palabras, el hecho de que un grupo esté cometiendo violencia no absuelve a los miembros que lo integran de la agresión violenta que se está perpetrando. No importa lo bien que nos sintamos, no podemos golpear a la gente o robar sus cosas y llamarnos seguidores de Jesús.

No robarás

Black Lives Matter y otros grupos que hablan en nombre de los negros estadounidenses exigen un salario mínimo de $15 dólares. La ley del salario mínimo viene respaldada por la confiscación de la riqueza y el encarcelamiento para aquellos que no obedezcan. Por lo tanto, la ley del salario mínimo y cualquier aumento de la misma son incompatibles con la ética de Jesús, «no resistir el mal con la violencia». Nótese que no hay ningún asterisco.

Este principio derivado de Jesús también incluye cualquier otra ley que utilice la amenaza de confiscación monetaria o encarcelamiento respaldado por la fuerza mortal para frenar un comportamiento no violento que detestamos, sin importar lo feo o malvado que pueda ser dicho comportamiento ante nuestros ojos.

Algunas personas ofuscarán este debate diciendo que el apóstol Pablo dice que hay que obedecer a las autoridades gobernantes en su carta a los romanos. No estoy tratando el asunto de la obediencia a la ley. De hecho, creo que debemos obedecer la ley al máximo, incluso ofreciendo todo nuestro traje, por así decirlo, cuando una autoridad gobernante exige nuestro abrigo.

Pero la comunidad de Jesús vivía en un contexto en el que su jefe de Estado, el César, no les invitaba a moldear la ley mediante el voto o a juzgar la ley mediante la deliberación del jurado. Nuestro gobierno nos pide ostensiblemente que reformemos las leyes mediante representantes y mandatos directos. Incluso nos dice que utilicemos el sistema de jurados para anular las leyes opresivas que abusan de la vida humana.

Puesto que se nos invita a expresar nuestra opinión para moldear la ley de nuestra sociedad, no llegamos a renunciar a nuestra ética en la imitación de Jesús. No llegamos a «ponernos» otro sombrero que mágicamente hace que sea moral para una mayoría votar a favor de acciones que serían anticristianas para cualquier individuo cometer contra otro.

Amar al prójimo

¿Cuál sería una ley ética apropiada si quisiéramos imitar honestamente a Jesús? Debemos centrarnos en amar a nuestro prójimo.

Si vieras que le roban a una víctima todo lo que tiene, ¿estarías en tu derecho ético de intervenir y detener el ataque?

Sí, porque estaría mal quedarse de brazos cruzados sin ofrecerse a ayudar para proteger y defender las posesiones de tu vecino. Lo contrario sería una connivencia pasiva con el mal.

Este tipo de intervención es realmente una fuerza defensiva, un escudo que ofreces; no una espada ofensiva blandida contra personas que aún no han ejercido la violencia. Este sencillo credo es una ética que podemos extender a los demás a nivel social: no robes ni defraudes. Si lo haces, tendrás que devolver lo que debes o estarás un «tiempo fuera» de la sociedad.

¿Y si vieras que tu vecino es agredido? ¿Intervenir en su favor estaría dentro de tus derechos éticos como seguidor de Jesús? Si lo estuvieran pisoteando, ¿sería ético usar la fuerza defensiva para detener el ataque? Sí, como sociedad podemos tener leyes que prevengan y castiguen la agresión o cualquier otro acto de violencia física.

Cualquier otra ley, por muy bien intencionada que sea, es intrínsecamente violenta y produce caos. Cuando se resiste a lo que se percibe como «mal» con violencia, se multiplica, endurece y aumenta el mal. Crea un efecto dominó de violencia, resentimiento, desconfianza y rivalidades obsesionadas con la venganza.

Imitando a Cristo

Así que esta es mi propuesta para Black Lives Matter. He aquí como todos imitamos a Jesús al no utilizar la agresión y la venganza para honrar a una comunidad que a menudo ha estado en el extremo opuesto de un juego estatista, amañado durante generaciones. He aquí cómo la sociedad extiende la misericordia sin el sacrificio violento. Así es como empezamos a curarnos realmente de los ciclos de violencia que asolan a las personas y las llevan a aferrarse al pensamiento de grupo y a las identidades colectivas. Así es como podemos salvar vidas. Así es como creamos un espacio para la prosperidad de los estadounidenses negros a un nivel inédito en la historia.

Los Estados Unidos de América deberían permitir a todas y cada una de las personas negras optar por no aplicar las leyes que utilizan la violencia contra el comportamiento no violento. Toda ley que utilice la violencia para resistir al mal. Toda ley de delitos sin víctimas que castigue el vicio con violencia. Toda regulación que interfiera con la elección, el riesgo, el ahorro, la innovación, la imaginación, la libre expresión, la asociación o el acuerdo voluntario. Toda ley que obligue a los seres humanos, mediante la amenaza de la fuerza letal, a utilizar el dinero monopolio del Estado -el dólar y su mecanismo oculto de confiscación de la riqueza de la inflación amañada- para ahorrar y pagar.

Toda ley que envíe a agentes armados con fuerzas mortales para decirles a nuestros vecinos que arreglen su luz trasera o si no habrá consecuencias. Cada ley que pone a los seres humanos en una celda si son sorprendidos conduciendo pacíficamente su carro con una identificación gubernamental suspendida. Cada ley que pone una mordaza violenta artificial en el discurso, las prácticas de contratación y la expresión, creando así un subsuelo de discriminación, odio y preferencias. Cada ley que inventa una ficción llamada propiedad intelectual: la fantasía de que una idea o un sonido en tu cabeza puede ser propiedad exclusiva de alguien y, por lo tanto, los agentes del Estado pueden usar la fuerza mortal sobre otros que la imiten o compartan.

Cada ley que obliga a una persona a apoyar económicamente un sistema escolar «público», incluso si no está de acuerdo con las filosofías y métodos que se enseñan en él y no desea que sus hijos utilicen esos servicios.

Cada ley que obliga con una mordaza a los proveedores oficiales de la medicina estatal, no aprobada por la ciencia y no patentable (la ya mencionada ficción violenta de la propiedad intelectual). En otras palabras, cada ley que utiliza el robo monetario, el encarcelamiento y la fuerza mortal para impedir que una persona diga que la vitamina C cura el escorbuto. O que el agua remedia la deshidratación.

Cada ley que obliga a la gente a pagar una parte de su dinero, ganado en un esquema estatal-ponzi como la Seguridad Social, aunque no verán el valor que pusieron en ella cuando se jubilen.

Cada ley que obliga a la gente con coacción mortal a entregar una parte de su dinero a Medicare, un sistema que premia a la medicina patentada por encima de las soluciones naturales y a los cárteles médicos, por encima de las soluciones innovadoras que previenen y mitigan las enfermedades.

Todas las leyes que castigan la objeción al impuesto sobre la renta y su pecado percibido como de orgullo o avaricia con fuerza mortal y encarcelamiento. Ni siquiera enjaulados a los huevos de gallina. Pero pensamos que está bien, más de 2000 años después de Jesús, poner a un ser humano en una celda, es decir, tratarlo como si fuera a atacar violentamente a alguien si se le deja solo, por el pecado de la codicia. ¿Qué ha pasado con lo de poner la otra mejilla? ¿Es tan duro el aguijón de la avaricia de nuestro prójimo que debemos humillarlo, deshumanizarlo y enjaularlo como a un animal? Parece que somos los bárbaros primitivos.

Cada ley que envía a agentes armados para enjaular a un ser humano porque se retrasa en el pago de la manutención de sus hijos.

Cada ley que envía agentes con fuerza mortal para hacer cumplir los impuestos y las regulaciones a un empresario de cigarrillos.

Cada ley que mete en una celda a una trabajadora sexual por el pecado de su desesperación. Cada ley que la obliga a realizar su trabajo a través de una peligrosa banda porque su negocio está sumido en la oscuridad de un mercado negro.

Cada ley que mete a un humano en una celda por consumir una sustancia química que altera la mente. Cada ley que obliga a la venta de dicha droga a un mercado negro violento y sin contratos. ¿Qué pasaría si criminalizáramos la cafeína? Se abriría un mercado negro violento en lugar del mercado pacífico y basado en contratos que existe actualmente.

En resumen, todas las leyes falsas que destruyen el ahorro, roban la imaginación, impiden el riesgo y la innovación y hacen que millones de vidas negras no importen todos los años.

Podemos deshacernos de todas estas leyes ridículas y fraudulentas mañana mismo. Pero tenemos que tener la mentalidad para hacerlo. Vivimos en un estado carcelario, sin duda. Pero primero estamos viviendo en un estado mental carcelario.

Creemos en lo que Karl Marx y otros falsos Jesús de la historia han ofrecido: el poder violento es el bien más elevado que debemos desear. El poder hace el bien. La mayoría manda. La voluntad pública puede sacrificar al inadaptado que se oponga. Todos esos mantras bárbaros, pestilentes y estúpidos son atajos al cielo que conducen al infierno.

Podemos hacer esto hoy. Podemos salvar millones de vidas negras del robo, del asalto y de la muerte. Podemos reunir a miles de familias negras empezando ahora mismo. Pero tenemos que renovar nuestras mentes. Tenemos que cambiar nuestras mentes sobre a quién queremos imitar. No a un partido político. No un eslogan sobre qué vidas importan. Por supuesto que todas las vidas importan. Pero demostrémoslo. Imitemos a Jesús y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por una vez en nuestras vidas, dejemos este juego. Este placer culpable de expulsar y deshumanizar a nuestros chivos expiatorios de cualquier pigmento-negro, blanco, marrón, azul, lo que sea.

Empecemos esta nueva mentalidad extendiendo la misericordia y la gracia de Jesús a nuestros hermanos y hermanas negros. Acordemos como sociedad liberarlos de todas estas leyes fraudulentas contra los comportamientos no violentos.

Dejémosles disfrutar de todos los frutos de su trabajo. Dejémosles innovar. Dejémosles perseguir sus sueños sin que lo impidan las «regulaciones amañadas» del gobierno. Estas libertades son intrínsecas a su humanidad. Son intrínsecas a la propia imagen de Dios, que según Jesús está en cada uno de nosotros.

Oh, si saliéramos de la barca en el mar tormentoso. Oh, si nos diéramos cuenta de que nuestro Mar de Tiberio -nuestro edificio estatal moderno y sus feos y violentos placeres- es una tormenta sin importancia. Una prisión creada por nuestras mentes. Oh, si miráramos el rostro de Jesús y camináramos también sobre el agua.

La libertad comienza con una mentalidad que actúa. Comienza con ser como Jesús. En sus propias palabras, si confiamos y ponemos en práctica su modelo, «haremos cosas más grandes» que él. El mundo tiene miedo de ver. El mundo tiene miedo de despertar y reclamar su derecho natural a la libertad. El derecho a un orden social fundado en la misericordia, no en el sacrificio. De comunidades en las que apoyamos la libertad de los demás, en todo su desorden y frustración, con amor, no con la amenaza de la violencia.

Todas las personas merecen la dignidad de una sociedad construida sobre la elección voluntaria, no sobre la agresión preventiva y la venganza. Compartamos la abundancia y la sanación del orden social no violento. Es hora de dejar libres a nuestros hermanos y hermanas negros. Dejemos que sean los primeros en utilizar plenamente su libertad, prosperidad, misericordia y autorresponsabilidad como medio para corregir el vicio y promover la virtud.

Este es el negocio de cómo trabajar nuestra salvación con temor y temblor. Esto es lo que parece bautizar a todas las naciones en el nombre de aquel que declaró: «Misericordia, no sacrificio». La nueva oportunidad para la abundancia de la comunidad negra será un modelo que conmocionará al mundo por su amor y libertad.

David Gornoski es su vecino, además de empresario, orador y escritor. Recientemente lanzó un proyecto llamado A Neighbor’s Choice , que busca presentar la cultura de la no violencia de Jesús tanto a los cristianos como al público en general.