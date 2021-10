A plena luz del día, el diputado británico David Amess fue asesinado de 17 cuchillazos por un inmigrante de origen somalí. El parlamentario de confesión católica perdió su vida al salir de la una iglesia metodista, donde convocó a los ciudadanos al diálogo.

«El coordinador nacional superior para la vigilancia policial contra el terrorismo, el subcomisionado adjunto Dean Haydon, declaró formalmente el incidente como terrorismo», dijo la policía en un comunicado.

«La investigación inicial ha revelado una motivación potencial vinculada al extremismo islamista», agregó.

La versión preliminar indica que se trató de un atentado terrorista y que el asesino sería un fundamentalista islámico. Si hubiese sido al revés, el asesino británico y cristiano, se trataría de xenofobia e islamofobia, según los eufemismos de turno.

El asesinado Amess había increpado personalmente al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, por el índice de asesinatos en su zona. Apenas en mayo fue abatido un joven de solo 18 años, también a cuchillazos. La respuesta de Johnson fue que aumentaría la fuerza policial, proceso que anunció que ya estaba en marcha. Sin embargo, el propio Amess fue producto de un sistema fallido. Ni él pudo ser salvado.

En vida, David Amess fue simpatizante del Brexit, proceso que exigió que los británicos se separaran de la Unión Europea (UE) y así pudieran recuperar su autonomía, contra un aparato burocrático dirigido desde Bruselas.

Una de las tantas medidas rechazadas por los simpatizantes del Brexit era la inmigración fomentada por la UE. Ahora el tema volverá a discusión, sobre todo respecto al relativismo cultural. No todas las culturas son iguales, tampoco son tratadas como tal.

De hecho, en Inglaterra es ilegal la mutilación genital femenina (no así la masculina). Sin embargo, la práctica continúa en comunidades africanas. Para exponer este atropello contra las niñas, una inmigrante somalí hizo una colecta de firmas en Inglaterra.

Aunque la mayoría consideraba la práctica aberrante, en el momento que la encuestadora expuso que la mutilación genital femenina era una costumbre en su país, las personas encuestadas demostraron que por temor a la corrección política, de ser señalados como racistas, xenófobos, islamófobos o insensibles, muchos británicos preferían «respetar su cultura».

Las mujeres somalíes son las más afectadas por este fenómeno. Aunque hay acciones civiles y gubernamentales contra esta práctica, existe un problema aún más grave que no se está abordando: el impacto cultural a gran escala.

En Somalia, país de origen del presunto asesino, los cristianos practican su fe en secreto. «En los últimos años, la situación de los cristianos en el Cuerno de África ha empeorado, como lo ilustran los asesinatos compartidos en las redes sociales. En la región bajo el control del (movimiento yihadista terrorista) al-Shabab, los militantes cazan a los cristianos», reporta el portal Religion News.

Una región en particular, Somalilandia, sufrió tal radicalización del fundamentalismo islámico que se independizó de Somalia en 1991, aunque cuenta con un limitado reconocimiento. La Constitución de Somalilandia declara al islam la religión del Estado, prohíbe a los musulmanes convertirse a otra religión, prohíbe la propagación de cualquier religión que no sea el islam y requiere que todas las leyes cumplan con los principios generales de la sharía.

En la aldea de Mohamed Mooge, una pareja incluso quedó detenida por hacer proselitismo cristiano. El arresto provocó llamadas de algunos líderes religiosos somalíes para que los dos, que son conversos del islam al cristianismo, sean acusados de apostasía bajo la sharía. Como consecuencia, la pareja fue «deportada» a Mogadiscio (situada en Somalia) por orden de un tribunal de Somalilandia.

Ante la violencia y persecución, el Ministerio Federal de Educación, Cultura y Educación Superior continuó implementando su nuevo plan de estudios, declarando que una educación secular con un enfoque en los valores islámicos y la instrucción en somalí era importante para contrarrestar los esfuerzos del grupo terrorista al-Shabaab para imponer un versión estricta de la ley islámica.

Mientras tanto, en el Reino Unido y Europa en general, esta radicalización no se ha abordado. Al contrario, la corrección política silencia a las voces que se atreven. Cuando la comentarista canadiense Lauren Southern demostró cómo en el Reino Unido alguien se puede burlar abiertamente de Jesús pero no de Mahoma, fue deportada.

KASSAM: The Week In Which Britain Locked Up Journalists for Being Right Wing https://t.co/sT6vn4zHpW

— Breitbart London (@BreitbartLondon) March 14, 2018