El Gobierno de EE. UU. hace una declaración simple para los cubanos que arriesgan sus vidas para salir del comunismo. No vengan para acá.

«Permítanme ser claro: si se lanzan al mar, no vendrán a Estados Unidos», dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante una rueda de prensa la semana pasada.

Miles de cubanos han salido a la calle en las últimas semanas al grito de «¡Libertad!» y «Abajo la dictadura» en algunas de las mayores protestas de la historia del país. Las protestas son una representación visible de una población que se levanta para enfrentarse a al régimen comunista, corrupto, que les ha dejado en la miseria, con hambre y sin acceso a la medicina básica.

En respuesta, sus líderes han trabajado para cerrar el acceso a Internet, donde muchos de los ciudadanos se están organizando y han culpado a Estados Unidos de la difícil situación de su pueblo. Según la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, al menos 140 personas han sido detenidas o desaparecidas tras los enfrentamientos entre la policía estatal y los manifestantes.

De vuelta a Estados Unidos, se han celebrado manifestaciones masivas en ciudades de todo el país —desde Miami y Los Ángeles hasta Washington DC— para mostrar su solidaridad con quienes luchan por la libertad frente a nuestras costas.

Hours of heavy rain on Tuesday did not put a damper on the third day of demonstrations that have erupted across South Florida in support of the uprising in Cuba. https://t.co/dSODl0mmnu

— National Review (@NRO) July 14, 2021