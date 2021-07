Cuando comenzó el brote de COVID-19 y los gobiernos empezaron a imponer cierres económicos, la mayor parte del país experimentó un enorme aumento del desempleo. Pero, ¿Cómo les ha ido a las distintas ciudades en el año posterior? Un nuevo informe de WalletHub ofrece algunos datos.

La empresa de análisis financiero examinó las tasas de desempleo más recientes de las ciudades, de mayo de 2021 y las comparó con sus tasas de desempleo anteriores y en medio de la pandemia de mayo del 2019, mayo del 2020 y enero del 2020. Utilizando la tasa de desempleo nacional del 5,9 % como estándar, esto nos da una comparación útil que muestra cómo las diferentes ciudades se han recuperado de la pandemia y el consiguiente daño económico.

Estas son las 10 ciudades con las mejores tasas de desempleo tras la pandemia en mayo del 2021:

Manchester, New Hampshire: 1,6 % Nashua, New Hampshire: 1,7 % Burlington, Vermont: 1,3 % South Burlington, Vermont: 1,2 % Lincoln, Nebraska: 2,2 % Huntsville, Alabama: 2,4 % Omaha, Nebraska: 2,8 % Salt Lake City, Utah: 2,7 % Sioux Falls, Dakota del Sur: 2,7 % Billings, Montana: 3 %

Y, en marcado contraste, aquí están las 10 ciudades con las peores tasas de desempleo post-pandémico a partir de mayo del 2021:

Hialeah, Florida: 8 % Nueva Orleans, Luisiana: 11 % Long Beach, California: 10,6 % Glendale, California: 10,4 % Newark, Nueva Jersey: 11,6 % Nueva York, Nueva York: 9,8 % Los Ángeles, California: 10,1 % San Bernardino, California: 9,6 % Chicago, Illinois: 9,3 % Norte de Las Vegas, Nevada: 9,9 %

¿Qué explica la gran discrepancia entre las ciudades que se han recuperado por completo y las que siguen con números rojos? Bueno, sin duda hay muchos factores que influyen en las tasas de desempleo de estas ciudades, pero destacan dos.

En primer lugar, no todas las partes del país cerraron sus economías con el mismo vigor o duración. Desde New Hampshire hasta Vermont y Dakota del Sur, muchos de los estados con ciudades representadas en los 10 primeros puestos de mayor recuperación tuvieron restricciones gubernamentales relativamente más ligeras y las quitaron antes. Por otro lado, las ciudades de estados con intensos bloqueos, como California, Nueva York y Nueva Jersey, están muy representadas en la lista, lo que seguramente no es una coincidencia.

Las economías son sistemas complejos y no pueden encenderse y apagarse simplemente como un interruptor de luz. Aquellas ciudades cuyos gobiernos estrangularon la actividad económica durante un largo período de tiempo y esperaron que todo volviera a ser como antes, cuando decidieron «abrirse» están claramente experimentando el dolor económico.

En segundo lugar, la disponibilidad de subsidios de desempleo ultra generosos que pagan a muchos desempleados más por quedarse en casa con asistencia social, seguramente han tenido alguna influencia en estas clasificaciones. Estados como New Hampshire, con ciudades que ocupan un lugar destacado, han anunciado que pondrán fin a estas prestaciones antes de tiempo, mientras que estados como California, Illinois y Nueva York las han dejado en vigor. El claro desincentivo al trabajo que presenta un sistema de desempleo en el que los hogares pueden ganar el equivalente a 25 dólares por hora en muchos estados ha provocado seguramente un desempleo prolongado y elevado en los estados que siguen acogiéndose a él.

Por supuesto, hay muchas causas complejas en las variaciones de las tasas de desempleo a nivel de ciudad y en la recuperación económica. Pero una y otra vez en estas estadísticas y, francamente, en toda la economía mundial, vemos que las zonas con mercados más libres y menos interferencias prosperan más que las asfixiadas por el control gubernamental.

Brad Polumbo ( @Brad_Polumbo ) es un periodista libertario-conservador y corresponsal de políticas de la Fundación para la Educación Económica.