Por Brad Polumbo

El jueves por la noche, Joe Biden presentó una amplia propuesta de 1,9 billones de dólares más en gastos para el alivio y estímulo de la economía por COVID-19.

«Creo que tenemos una obligación moral», dijo Biden durante un discurso en Delaware anunciando el plan. «En esta pandemia en Estados Unidos, no podemos dejar que la gente pase hambre, no podemos dejar que la gente sea desalojada, no podemos ver a las enfermeras, educadores y otros perder sus trabajos, los necesitamos tanto». Debemos actuar ahora, y debemos actuar con decisión».

Es una propuesta masiva, y cualquier texto legislativo final basado en ella sería sin duda cientos de páginas (si no miles). Pero aquí están algunas de las principales disposiciones del paquete:

El derroche de gastos propuesto por Biden se produce en el contexto de que el gobierno federal ya ha gastado la asombrosa suma de 3 billones de dólares y más en esfuerzos para el alivio y estímulo de la economía ante el COVID-19. Muchas de las diversas iniciativas económicas del gobierno han demostrado ser ineficaces y estar plagadas de fraude, pero el plan de Biden simplemente duplicaría este enfoque y vertiría más dinero en él.

Por supuesto, los defensores dirían que el gobierno tiene el deber moral y prudencial de intervenir y dirigir la economía para sacarla de los números rojos. «Este [plan] lleva el dinero rápidamente a los bolsillos de millones de estadounidenses que lo gastarán rápidamente», dijo Biden.

Pero aquí hay tres problemas claves con la propuesta multimillonaria de Biden.

A pesar de ser aparentemente un proyecto de ley para el alivio por el COVID-19, la propuesta de Biden ignora en gran medida la causa fundamental de nuestra aflicción económica: los cierres del gobierno y las restricciones a la economía. Los grandes centros económicos como California y Nueva York permanecen en gran parte bloqueados, con negocios cerrados y la gente confinada en sus casas. (A pesar de la amplia y creciente evidencia de que los cierres severos no son una táctica efectiva de contención para el COVID-19).

«Si los estados levantaran los cierres draconianos, no tendríamos que volver a visitar las conversaciones sobre el gasto de estímulo», argumentó la congresista republicana Lisa McClain. «Necesitamos más trabajos, no más rescates del gobierno».

Uno podría asumir comprensiblemente que un proyecto de ley para el alivio económico por el COVID-19 debería promover el trabajo y el crecimiento del empleo, no matarlo. Pero la propuesta de Biden cambia esta suposición.

Al mismo tiempo que el presidente electo promete llevar a la nación a la renovación económica, propone la expansión de un ultra generoso sistema de beneficios de desempleo para los próximos 7 meses. Es Economía 101, y una cuestión intuitiva de incentivos básicos, en realidad, que los programas del gobierno que hacen el desempleo más atractivo -en muchos casos este programa expandido pagaría cerca o más que el trabajo regular de la gente- perjudican el crecimiento de los empleos y prolongan el desempleo.

Los economistas Casey Mulligan y Stephen Moore estiman que el proyecto de ley Biden destruiría al menos 4 millones de empleos debido a los desincentivos laborales que crearía. ¿Qué les parece eso como «estímulo»?

Y la inclusión de un salario mínimo federal de 15 dólares es igualmente contraproducente.

Incluso dejando de lado la objeción de que tal prioridad partidista no debería deslizarse en un paquete de emergencia por COVID-19, la política por sus méritos solamente aplastaría a las pequeñas empresas. Una encuesta reciente encontró que casi el 60% de los propietarios de pequeñas empresas dijeron que no esperan que su empresa sobreviva hasta junio de 2021. Aumentar los salarios – a menudo el mayor gasto de una empresa – sería sin duda un golpe mortal para muchas de estas empresas.

