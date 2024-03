Washington, 7 mar (EFE).- Suecia ingresó oficialmente este jueves en la OTAN al depositar en Washington el documento de acceso a la Alianza Atlántica.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, hizo entrega del instrumento de acceso al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la capital estadounidense, con lo que se certifica su histórica entrada en la alianza.

Blinken aseguró que es un honor “ser el primero en dar la bienvenida” a Suecia como trigésimo segundo miembro de la OTAN, que se amplía por segunda vez desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania hace poco más de dos años, después de la entrada de Finlandia el año anterior.

“Suecia aporta capacidades en el Ártico y el Mar Báltico”, aseguró Blinken tras la ceremonia de entrega del instrumento de adhesión. “Nadie pensó que llegaríamos aquí, y aquí estamos”.

“La OTAN es ahora más fuerte que nunca”, añadió el funcionario estadounidense. “Suecia tiene una historia de 200 años de no alineación y antes de la invasión rusa a Ucrania menos de uno de cada tres suecos apoyaba el ingreso”, recordó Blinken.

“Luego todo cambió: después de la invasión hasta tres de cada cuatro suecos quería esta incorporación”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense. “El pueblo sueco se puso de pie y apoya no solo por la defensa de su país sino por la responsabilidad común de todos por la paz”, añadió.

Kristersson aseguró que este día es “histórico” para el país, que completa la incorporación de todas las naciones nórdicas bajo el paraguas de la OTAN y completa la inclusión de la práctica totalidad del mar Báltico en la alianza, algo de gran importancia estratégica.

“Hoy es un día de victoria para la libertad. Suecia ha tomado una decisión libre, democrática y soberana”, aseguró el mandatario sueco.

El primer ministro agradeció el apoyo bipartidista en el Congreso de EE. UU. y al presidente Joe Biden y los otros miembros de la alianza por este ingreso.

“Compartiremos las responsabilidades, las obligaciones y los riesgos con los otros aliados”, afirmó.

“Estamos agradecidos y también orgullosos. Cumpliremos con las altas expectativas de todos los aliados de la OTAN”, agregó. “Unidos nos mantendremos firmes. La unidad y la solidaridad serán las luces que guíen a Suecia como miembro de la OTAN”.

Sweden is now a NATO member. Thank you all Allies for welcoming us as the 32nd member. We will strive for unity, solidarity and burden-sharing, and will fully adhere to the Washington Treaty values: freedom, democracy, individual liberty and the rule of law. Stronger together.

— SwedishPM (@SwedishPM) March 7, 2024