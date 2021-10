China avanzó sobre la frontera de India y se encontró con resistencia. Hubo un pequeño enfrentamiento entre soldados indios y chinos cerca de Yangtse, en el sector Tawang de Arunachal Pradesh. El choque armado ocurrió la semana pasada, pero debido a los protocolos y mecanismos establecidos luego de las conversaciones entre los comandantes locales, no se supo del incidente sino hasta ahora.

Más de 100 soldados chinos irrumpieron en territorio indio, lo que desató el «enfrentamiento físico» que a su vez produjo la llegada de refuerzos de ambos países.

Aunque geográficamente esté distante del hemisferio occidental, el expansionismo que ha emprendido el régimen comunista chino no es ajeno a la realidad hispanoamericana. Al contrario, mediante la violación de aguas internacionales, a través de la pesca ilegal, la soberanía de las naciones se han visto afectadas, al igual que su fauna y ecosistema.

También por medio de la apropiación de recursos subterráneos (incluyendo el petróleo), a cambio de préstamos, la influencia de China en la región es notable. El régimen incluso ha incidido en la prohibición de eventos en naciones sudamericanas, cuando se trata de disidentes y opositores (como los practicantes de Falun Dafa que hacen presentaciones de danza tradicional y son perseguidos).

Y las naciones que limitan con China experimentan la amenaza a un mayor nivel. Además de Hong Kong y Taiwán, cuya autonomía no es reconocida por el régimen comunista, la India es el país que más pone en evidencia el ánimo expansionista del gigante asiático.

“El enfrentamiento se produjo porque las dos partes patrullaban según sus propias percepciones de la Línea de Control Real (LAC, por sus siglas en inglés), que no está demarcada y tiene reclamos superpuestos, y se encontraron cara a cara ese día. El enfrentamiento duró unas horas antes de que se llevara a cabo la desconexión. No hubo daños en nuestra defensa ni en los búnkeres”, reportaron fuentes militares a medios en la India.

“Ambas partes realizan actividades de patrullaje hasta su línea de percepción LAC. Siempre que las patrullas rivales se encuentran físicamente, la situación se maneja de acuerdo con los protocolos establecidos y los mecanismos acordados por ambas partes”, agregó la fuente.

En vista de los avances de China sobre suelo ajeno y las amenazas de no dar marcha atrás en sus planes, la CIA lanzó el China Mission Center, (CMC, en inglés). El director de la CIA, William Burns, calificó a China como «la amenaza geopolítica más importante que enfrenta Estados Unidos en el siglo XXI» y señaló que el régimen es “cada vez más hostil”.

NEW: @CIA creates a #China Mission Center (CMC) to unite agency elements to better take on the threat from China

In statement, CIA Dir William Burns calls the "increasingly adversarial" gvt in #Beijing "the most important geopolitical threat we face in the 21st century"

— Jeff Seldin (@jseldin) October 7, 2021