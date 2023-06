Caracas, 19 jun (EFE).- El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela Roberto Picón renunció este lunes a sus funciones, “para facilitar un proceso que debe ser conducido transparentemente” por el Parlamento, cuatro días después de que otras tres autoridades principales del ente dejaran sus cargos y pidieran al Legislativo, de contundente mayoría oficialista, designar nuevas autoridades.

“Tras un amplio proceso de consulta con los factores que apoyaron nuestra participación en el CNE, he decidido renunciar ante la AN al cargo que detento como rector principal. No para convalidar una situación que a todas luces es irregular, sino para facilitar un proceso que debe ser conducido transparentemente por la AN”, dijo Picón en una carta publicada en su cuenta en Twitter.

Ante la decisión de la AN de iniciar un proceso de renovación de autoridades del CNE, dejo constancia de mi postura ante la opinión pública. Hoy más que nunca, reiteramos nuestro compromiso con la ruta electoral. pic.twitter.com/kYEirVFXte — Roberto Picón – Rector – Junta Nacional Electoral (@rpiconh) June 19, 2023

En el escrito, aseveró que la renuncia de tres de los rectores principales, cercanos al chavismo, y cinco suplentes “trunca” el trabajo que se inició en mayo de 2021, cuando asumieron sus cargos ante el ente electoral, y “genera una crisis institucional que es urgente resolver de manera perentoria en el marco de la Constitución y las leyes”.

Además, propuso a los actores sociales y políticos participar “decididamente en el proceso de reconfiguración” del CNE, con el objetivo de fortalecer esta institución encargada de regir los procesos electorales en Venezuela.

Recordó que tanto las elecciones presidenciales de 2024 como los comicios parlamentarios previstos para 2025 “deberán producir resultados aceptados por todos los actores, a fin de contribuir con la estabilidad política y social que tanto requiere la nación”.

“No hay garantía de éxito en este nuevo intento, pero debemos insistir”, puntualizó.

El Parlamento aceptó el jueves pasado la inédita renuncia de la mayoría de los rectores del CNE, con lo que abrió el proceso para la designación de nuevas autoridades.

Con “urgencia parlamentaria”, los legisladores acordaron aceptar las renuncias presentadas por las autoridades del CNE que son cercanas al chavismo, así como “revisar” el estatus de toda la directiva del ente, que incluye a los rectores relacionados con la oposición, entre ellos Enrique Márquez, quien todavía no se pronuncia.