Estambul, 25 nov (EFE).- El general emiratí Ahmed Naser al Raisi, acusado de torturas, ha sido elegido este jueves presidente de Interpol en la asamblea que este organismo internacional de cooperación policial celebra en Estambul, Turquía.

«Ahmed Naser al Raisi, de los Emiratos Árabes Unidos, ha sido elegido para el cargo de presidente (para un periodo de cuatro años)», anunció Interpol en su cuenta en Twitter.

📣 NEWS: The #INTERPOLGA has elected Ahmed Nasser Al Raisi of the United Arab Emirates as the Organization’s new President. Mr Al Raisi was elected following 3 rounds of voting. In the final round he received 68.9% of votes cast by member countries. More👇https://t.co/pRGm2zixPG

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021