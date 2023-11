“Lanzamientos de objetos, collejas, acoso y armas blancas: «A los docentes les da miedo entrar a clase». De los casos atendidos, el incremento de profesores que sufren depresión sube al 13%, el 16% han solicitado la baja y en torno al 80% sufren ansiedad”.

(ABC/noviembre 2023)

“A los docentes les da miedo entrar a clase”. Así de tajante se manifestó Teresa Hernández, coordinadora estatal del servicio del Defensor del Profesor creado por el sindicato ANPE. Por supuesto, este problema no ocupa las primeras páginas de los periódicos, ni los canales de televisión le dedican semanas enteras, con numerosos tertulianos discutiendo acalorados. En cambio, el beso de Rubiales fue el centro de atención de España entera, durante más de un mes. El tiro a Vidal Quadras, nada.

Esto indica que nuestra sociedad (“este país”, para los progres) está parcialmente aborregada. El problema es el tanto por ciento de aborregamiento. Dejaré el problema de la intensidad porque es mucho más difícil de precisar.

Pero no soy optimista. ¿Por qué? En primer lugar, por la poca reacción que veo en los medios de comunicación. También de manipulación, en su mayoría. Y, en segundo lugar, porque millones de españoles (aunque les duela serlo) siguen votando a un autócrata sin escrúpulos, como Pedro Sánchez. Con socios comunistas, golpistas y el brazo político de ETA. Si no se han enterado del grave problema que representa la oferta de amnistía a los golpistas catalanistas, pactos en la sombra con Bildu, etcétera, es difícil que se enteren del grave problema educativo que padecemos.

Creo que el bajo nivel educativo (pasar curso con suspensos, entre otras barbaridades) es coherente con la enorme y peligrosa idiotez del que fuera ministro de Universidades, Manuel Castells: “Suspender es humillar al estudiante”. Insisto, ministro del gobierno de Pedro Sánchez. Esto quiere decir que estaban de acuerdo. Si Sánchez hubiera estado en contra, el ministro habría tenido que dimitir.

Nos podemos preguntar, ¿cómo es posible no tomar el problema educativo como una cuestión de Estado? Mi opinión es que, la mayoría de políticos, son lo suficientemente mediocres como para no tomarse en serio el problema educativo. Además de la obediencia ovejuna de la gran mayoría de políticos hacia la cúpula de su partido. Si el importantísimo problema educativo no preocupa mucho a la gran mayoría de políticos, nos podemos preguntar ¿por qué?

Mi opinión es que —a la mayoría de políticos— no les interesa una ciudadanía culta, capaz de argumentar y con razonado sentido crítico. Pondré un ejemplo entre miles.

En este mes de noviembre 2023, una diputada del PSOE en Baleares (Silvia Cano) llamó “nazis” a los que protestaron contra la amnistía a los golpistas. Veo dos alternativas. O lo decía en serio, y en este caso, se trata de un nivel de ignorancia que asusta, o se trata de una mentira consciente, para demonizar al adversario político, y convertirlo en enemigo.

En el primer caso, se trata de una analfabeta diputada. Lo que es muy grave. Una democracia no se puede mantener con representantes analfabetos. En el segundo caso, se trata de un odio enfermizo que la descalifica. Llamar “nazis” a unos manifestantes que están a favor de la democracia y contra la amnistía a los golpistas catalanistas, es convertir en “enemigo” a todo el que discrepe de sus opiniones. Típico de mentes totalitarias. Este es el PSOE real, antidemocrático y corrupto.

Recordemos que el pluralismo político es una de las características estructurales de los sistemas democráticos.

Quiero terminar con unas reflexiones dirigidas, no a “los padres”, sino a una parte (ignoro el tanto por ciento) de los padres. Unos padres responsables, no pueden depositar toda la responsabilidad educativa de sus hijos en el Estado y en los profesores, mayoritariamente progres, por cierto. Los padres también son responsables de la educación de sus hijos.

Artículo 27 de la Constitución. “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Y con eso, vuelvo al principio. Los gravísimos comentarios de los docentes, no afectan solamente al Estado y al profesorado. También afectan a los padres, y a sus hijos. Si no se preocupan por sus hijos, (lo que no significa darles siempre la razón), es muy dudoso que sean buenos ciudadanos.

Termino recordando que el traidor/autócrata Pedro Sánchez, en la investidura, ha llamado “ultraderecha” a la oposición. Alberto y Santiago, sugiero que llaméis “ultra sinvergüenzas” a la bancada de los “rojos”, hasta que no retiren lo de ”‘ultraderecha”. Aunque Paquita Armengol se podría enfadar.

Resumiendo, un país- mayoritariamente- de borregos progresistas, no merece democracia. Merece un populismo de izquierdas balkanizado.

Félix Ovejero dijo recientemente que “el PSOE está ideológicamente muerto, y bien muerto”.

Un muerto que puede hacer mucho daño a la democracia y la convivencia. ¡Despierte, o será un despreciable cómplice de esta infamia!

Sebastián Urbina es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universitat de les Illes Balears. Ha sido profesor de la UNED, abogado en ejercicio y, posteriormente, magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Baleares.