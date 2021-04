En medio de serios cuestionamientos por el incremento exorbitante de su fortuna personal, la de su esposa y la de sus humildes padres pensionados, el cabecilla del partido comunista Podemos presentó la renuncia a sus cargos de vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 para, supuestamente, poder participar en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid porque considera que su carisma y magnetismo electoral será suficiente para sacar a la extrema izquierda del final de la tabla en las encuestas que dan al partido Popular y a Vox los primeros lugares en intención de voto para las próximas elecciones del 4 de mayo del 2021.

Pablo Iglesias invitó a su compañero de andanzas por tierras latinoamericanas, Pablo Echenique, para que renunciara a su curul. Echenique fue denunciado por haber cometido un delito de odio contra los Cuerpos de Seguridad del Estado, incitando a marchas vandálicas y actos terroristas desde su cuenta de Twitter que, por tratarse de la cuenta de un militante de la extrema izquierda, escapa a la férrea censura que ejerce Nathalie Picquot en Twitter Europa contra todos los que no piensen igual a ella.

No solo Echenique tiene problemas judiciales, Juan Carlos Monedero otro militante del partido extremista, enfrenta acusaciones por lavado de activos utilizando como fachada a una empresa de consultoría que se llamaba Neurona, con clientes habituales en América Latina como las marionetas de Evo Morales y del prófugo de la justicia Rafael Correa.

Andrés Arauz la marioneta de Rafael Correa está en serios problemas, no solo por su relación con Neurona sino por su relación financiera con el grupo terrorista ELN. La marioneta de Evo Morales, Luis Arce, ordenó meter a la cárcel a la presidenta interina Jeanine Añez y a sus exministros después que el partido comunista MAS perdiera las elecciones regionales, ante el estupor de la comunidad internacional por el totalitarismo mostrado por Arce. Añez es acusada de haber dado un golpe de Estado por aceptar un cargo que quedó vacante ente la renuncia de Morales y demás funcionarios que no quisieron aceptarlo que, de acuerdo a la Constitución redactada por los españoles Íñigo Errejón alias “El Doctorcito” y Pablo Iglesias, le correspondía ocupar a Añez.

Cristina Fernández viuda de Kirchner, iracunda, acusó a la justicia argentina de la crisis económica de su país después de conocer la sentencia que recibió Lázaro Báez, reconocido como su principal testaferro (el de ella y de su difunto esposo). Alberto Fernández, la marioneta de CFK, está cada vez más acorralado por la difícil situación de la economía, sin embargo, ya están promoviendo la candidatura del hijo de Cristina, Máximo Kirchner para que llegue a la presidencia de Argentina en el año 2023, lo que aseguraría la permanencia de la familia Kirchner en el poder, para siempre. La mala noticia es que cada vez toma más fuerza la propuesta del libertario Javier Milei que podría aguarle la fiesta a los que le apuntan a que la Dinastía Kirchner perpetúe su linaje en el poder argentino como lo hicieron los Castro en Cuba y los Kim en Corea del Norte.

Desde Washington llegaron serias acusaciones contra el PSOE y Podemos por violación de los derechos humanos ante las reiteradas amenazas hechas a los periodistas y a los medios de comunicación que no son afines al régimen que, por no ser financiados con los impuestos que paga el pueblo español, no dicen lo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias exigen que digan. Esas acusaciones más la evidente distancia que ha marcado Joe Biden con los íconos de la izquierda iberoamericana que, de manera decidida, ayudaron a evitar la reelección del presidente Donald Trump, acabaría con la esperanza de un cambio en la política exterior estadounidense que esperaban se pusiera al servicio de sus intereses por ser Biden, la marioneta de los Obama.

Por su experiencia previa en Bolivia, Enrique Santiago de Podemos fue contratado por las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos para que redactara una nueva Constitución de Colombia disfrazada de Acuerdo de Paz. El grave problema es que las FARC incumplió con lo acordado y sus dos máximos dirigentes siguieron raptando niños, traficando cocaína y escalaron la amenaza terrorista a nivel continental. El New York Times en su primera pagina llamó la atención del mundo sobre esta atrocidad, crimen de lesa humanidad que ha cometido las FARC desde el siglo pasado. Otros medios estadounidenses los empiezan a relacionar con grupos de niños encontrados en el Darién colombiano y con los niños de origen colombiano que están en los refugios de la frontera sur de los Estados Unidos. En caso de comprobarse esos nexos, el nombre de Podemos podría salir salpicado por sus estrechos lazos con las FARC, lo que enredaría mucho más la situación.

La salida por la puerta de atrás del máximo jerarca, fundador e ideólogo supremo de Podemos, más los líos judiciales que enfrentan los cabecillas y exmiembros de su partido, más el entramado de corrupción que involucra a varios países de Latinoamérica y la debacle del think tank Neurona; son un duro revés para el comunismo latinoamericano que veía en sus fuertes lazos con Podemos y en la llegada de Biden, la mejor manera de contar con el respaldo europeo y estadounidense a su proyecto de expansión e implantación de un régimen totalitario continental.

Tambalea la simbiosis que existía entre el partido de extrema Izquierda español y los partidos latinoamericanos afines a su ideología marxista que se basaba en el intercambio de apoyo político ante la Unión Europea y los foros multilaterales, y la posibilidad de financiación con dineros comunitarios a cambio de pagar costosas consultorías, asesorías y conferencias con los recursos públicos de las maltrechas economías locales y nacionales de Latinoamérica para solventar las aventuras electorales y alguno que otro lujo de los cabecillas de Podemos que esperaban consolidar su presencia en el gobierno español y en el Parlamento Europeo, sin contar con que antes, iban a descubrir sus andanzas non santas.

Andrés Villota Gómez es consultor en temas de inversión responsable y sostenible, y es excorredor de bolsa con más de 20 años de experiencia en el mercado bursátil colombiano