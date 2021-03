El Congreso aprobó definitivamente la Ley de Eutanasia en España, pero el bloque de Vox enseguida se levantó anunciando la derogará. De la misma forma, los parlamentarios tomaron las calles para afirmar a los ciudadanos que van a cumplir con este cometido y actualmente manejan de varias estrategias legales para lograrlo.

«El plan de la izquierda es implantar en España la cultura del descarte y de la muerte», exclamó la parlamentaria Lourdes Méndez de Vox ante el Congreso el día de la votación que terminó en 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. En teoría la legislación entrará en vigor dentro de tres meses.

Méndez también advirtió que los 52 legisladores de Vox, quienes se opusieron en bloque, van a interpelar la Ley de Eutanasia. Del mismo modo, aseveró que cuando sean gobierno la derogarán, asegurando que en España triunfará la vida sobre la muerte.

⚖ #Los52deVOX recurriremos esta ley de la muerte ante el Constitucional y exigiremos la paralización de su aplicación. En cuanto VOX gobierne, la derogaremos. En nuestra sociedad será la vida la que triunfe.#GobiernoDeLaMuerte pic.twitter.com/LzD2dpMGHd — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) March 18, 2021

El gobierno socialista fue apodado el #GobiernoDeLaMuerte en redes sociales, pues aprobó esta ley nada menos que en plena pandemia del coronavirus y #SoloQuedaVox se destacó entre las consignas posteriores a la implantación por ser el único partido que se opuso en bloque.

Al respecto PanAm Post entrevistó a la diputada Lourdes Méndez, portavoz de Vox en la Comisión de Igualdad y presidente de Familia y Dignidad Humana, organización formada por políticos y miembros de la sociedad civil que defienden el derecho a la vida y la protección de la familia:

¿Por qué es inconstitucional la Ley de Eutanasia?

Esta ley es contraria a la dignidad de la persona humana y a los derechos más fundamentales que le son inherentes garantizados por la Constitución.

Es contraria a diversos artículos de la constitución española que protegen la dignidad de toda persona humana y sus derechos irrenunciables a la conservación de la propia vida, a la igualdad y no discriminación, a la protección de la salud, aun cuando pueda encontrarse reducida y especialmente cuando se trata de personas con discapacidad o de ciudadanos en su tercera edad.

Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que “tiene el derecho a la vida un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte”.

¿Cuán viable es que Vox derogue esta ley?

Vox va a interponer un recurso al tribunal constitucional por considerarla contraria a la Constitución. No obstante, no tenemos muchas esperanzas en el tribunal constitucional español ya que un recurso de las mismas características se interpuso contra la ley del derecho al aborto hace más de 10 años y aún no se ha dictado sentencia.

Por lo tanto, a la espera de que tengamos más suerte con este recurso a la ley de la eutanasia, presentaremos también una solicitud para que esta ley no se aplique en tanto no se dicte una sentencia, por los daños irreparables e irreversibles que pudiera ocasionar.

Por otra parte, Vox ha anunciado que derogará esta ley cuando pueda gobernar. Este extremo tan solo está en manos de los ciudadanos.

Considerando el caso de Holanda donde la eutanasia ha sido aplicada incluso contra personas que no lo pidieron, ¿qué le depara a España?

La experiencia en Países Bajos sobre las consecuencias que está teniendo la Ley de la Eutanasia, sin lugar a dudas también se reproducirán en España. Los efectos que producirá la legislación española no se podrán controlar y habrá muchas personas a las que eliminarán sin que hayan otorgado su consentimiento. Esta ley permite que un médico, incluso de la medicina privada, pueda solicitar la eutanasia para una persona que no esté capacitada para otorgar el consentimiento.

Además, esta ley se aplicará a personas débiles, vulnerables y que otorgarán un consentimiento viciado debido a la situación de sufrimiento en la que se encuentra, que en muchos casos son consideradas una carga, por no ser autónomas.

Ante el sufrimiento, solamente el gobierno le procura la alternativa de la eutanasia, ya que ha rechazado aprobar una ley de cuidados paliativos como el grupo parlamentario Vox solicitaba y poder aliviar el sufrimiento a las personas enfermas y terminales.

¿Cómo afecta a una sociedad y a su sistema jurídico que la vida no sea protegida?

Se subvierten los valores en los que se asienta nuestro ordenamiento jurídico. El más importante de ellos: la vida. La vida de los ciudadanos, pasa a poder disponerse por los poderes públicos. Las consecuencias son aterradoras. Se originará un desvalor de la vida. El sistema sanitario ya no tendrá como objetivo la Salud de los ciudadanos, sino que también deberá procurar la muerte. Se originará una gran desconfianza tanto entre las familias, como entre paciente y enfermo.

Y toda la sociedad presionará a las personas que se encuentren en las circunstancias que la ley prevé, para que pidan morir. Es una amenaza para las personas más vulnerables y con discapacidad.

¿Es paradójico que durante la pandemia que encierran a todos para salvar sus vidas se pruebe una ley que quita la vida?

Si, es paradójico a la vez que resulta infame e ignominioso. En un momento como el actual donde se han demandado y valorado los cuidados al final de la vida, y estamos en deuda con las personas que han fallecido.

Han eludido el debate y han implantado la cultura de la muerte de manera implacable, obedeciendo a intereses globalistas e ideologías perversas que tienen como único fin la destrucción de nuestra sociedad. No han tenido ningún tipo de escrúpulos, sino todo lo contrario. Han aprovechado una situación de miedo e incertidumbre para, en lugar de ocuparse de los ciudadanos, implantar su ideología.

¿Qué mensaje de aliento enviaría a los españoles peninsulares y cuál a los hispanoamericanos?

A los españoles les transmitimos que no descansaremos hasta que podamos revertir estas leyes inicuas y que no perderemos la esperanza. Que la vida triunfará sobre la muerte. Y que no descansaremos hasta que todos los españoles puedan morir dignamente con los cuidados paliativos para aliviar el dolor y el sufrimiento en el momento de la muerte y ofrecer los cuidados físicos y espirituales que necesiten.

A las personas hispanoamericanas les trasladamos el mensaje de que estén atentos ante las imposiciones globalistas y que no cometan nuestros errores. Que no se dejen engañar. Porque no es libertad ni compasión presionar a las personas más vulnerables para que pidan morir por no considerarlas útiles. ¡Que no pierdan su humanidad!