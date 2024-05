Los Millonarios, es considerado como el mejor equipo de fútbol del mundo, durante el periodo comprendido entre los años de 1949 y 1953. Aunque cueste trabajo entender, cómo un equipo de fútbol de la liga colombiana que se convirtió en profesional hasta 1948, llegó a ganarle a encopetados rivales y salir victorioso en lugares emblemáticos del fútbol mundial como el Monumental de Núñez y el Santiago Bernabéu.

En 1939, Deportivo Municipal, un equipo amateur de fútbol bogotano, que jugaba en la cancha de la casa de descanso de los jesuitas, contrató a varios jugadores argentinos, a lo que el periodista de El Tiempo, Luis Camacho Montoya, comunista resentido, supongo, escribió: “es difícil creer que dichos dirigentes, se comporten cómo millonarios”.

Sin saberlo, Camacho Montoya, le dio una magnifica idea a los dirigentes del Deportivo Municipal que inscribieron al equipo, en 1946, con el nombre de Los Millonarios, en la naciente liga de fútbol profesional colombiano.

Una sociedad anónima que fue vista como una empresa, con stakeholders a los que se les debía responder, por lo tanto, exigía el manejo eficiente de los recursos y generar los ingresos necesarios para ser una empresa próspera que entregaba dividendos a sus socios.

Muy pocos comprenden, en ese momento, los alcances del avezado dirigente deportivo, Alfonso Senior, un visionario que entendió que, un equipo de fútbol, se manejaba igual a una empresa privada para fomentar la libre competencia, en un entorno de libre mercado, sin las aberraciones del intervencionismo estatal y sin el Burro de Troya de los sindicatos, enviado por el Estado, los culpables del caos que reinaba, en ese momento, en la liga argentina de fútbol.

Alfonso Senior contrató a los mejores jugadores de la liga argentina que estaban inactivos por culpa de los líderes sindicales. El primero en llegar fue Carlos “Cacho” Aldabe que, a su vez, se encargó de traer a más jugadores con una jugosa oferta, que nunca estuvieron dispuestos a pagar en Argentina.

Luego, se anunció la llegada del maestro Adolfo Pedernera, que arribó a Bogotá en medio de un recibimiento digno del Papa. En la presentación de Pedernera, contó Senior, el club de Los Millonarios vendió boletas, solo para conocerlo, sin jugar, que le representó a la caja del equipo, un ingreso de $35.000 dólares americanos.

Claro, Pedernera sabía que él solo, aunque era considerado un maestro, no podía hacerlo todo, por eso se llevó a Bogotá a Alfredo Di Estéfano, Néstor Raúl Rossi y al gran portero, Julio Cozzi, que se despidió de Argentina diciendo que, en Colombia, le iban a pagar, en solo un año, lo que le pagaban en su tierra natal durante tres años, por hacer lo mismo.

Los Millonarios fueron el primer club de fútbol del mundo en manejar el concepto de “Los Galácticos”, comprometidos en dar un vistoso espectáculo que cautivara a los seguidores que estarían dispuestos a pagar una boleta para ver jugar al “Ballet Azul”, cómo le decían al equipo. El Dorado, le empezaron a decir a la liga colombiana, haciendo referencia a cuando los conquistadores españoles llegaban a buscar oro en Colombia.

Esto fue muy mal visto, por supuesto, por todos los que vivían de robarle el sueldo a los jugadores de fútbol argentinos, que le pidieron a la FIFA que declarara “pirata” a la naciente liga colombiana, como una forma mezquina de forzar a los jugadores a regresar a su país natal.

En Argentina, no le pagaban sueldos competitivos a precio de mercado, a los futbolistas, porque destrozaron la libre asignación de recursos imponiendo un techo máximo salarial de $1.500 dólares americanos.

El nacional socialista obrero argentino, Juan Domingo Perón, ya había tomado posesión del deporte, también, y había fortalecido a la AFA y se había hecho con el control de los equipos de fútbol, nombrando de presidentes a sus amigotes políticos.

Empezaba el saqueo en nombre de la justicia social y la igualdad que traía el deporte, según él. Perón le entregó al Racing, el dinero de los contribuyentes argentinos para que se construyera un estadio y lo bautizara con su nombre (el de Perón). A San Lorenzo no le dio nada porque su presidente (el de San Lorenzo) no era un nacional socialista obrero argentino, igual a él (a Perón).

Tanta intervención indeseable del régimen de Juan Domingo Perón, aplicando la voracidad del keynesianismo brutal en el fútbol profesional argentino, privó a la selección de fútbol de mayores de Argentina, de ganar dos campeonatos mundiales de fútbol, consecutivos, el de Brasil (1950) y el de Suiza (1954).

Era evidente que Argentina tenía a los mejores jugadores del mundo. En un partido entre Los Millonarios y el Cúcuta Deportivo, en el que jugaba más de media selección uruguaya, campeona en Brasil 1950, los argentinos de Los Millonarios les metieron 6 goles, para un marcador final de 6-0.

Adam Smith, con el ejemplo de la fábrica de los alfileres, ilustra perfecto lo que hizo el maestro Pedernera, que logró entender que él solo, en un equipo de bajo nivel, no iba a poder brillar. Necesitaba que todo el equipo, en las diferentes posiciones, estuviera integrado por jugadores de muy alto nivel. La división del trabajo es clave para lograr el aumento de la productividad, según Smith.

La búsqueda de la excelencia, por culpa del egoísmo del que hablaba Smith, ser el mejor equipo, el que más quieran ver y que todos paguen por ir a verlo jugar y que el precio de las entradas, tenga una relación con la calidad para que, el público esté dispuesto a pagar más, por considerarlo el mejor.

Y la mano invisible actuó en el mercado y logró que todos los equipos de la liga de fútbol colombiana, mejorara su productividad y fueran altamente competitivos para estar a la altura de sus rivales, lo que aumentó los ingresos de todos los equipos que tenían una hinchada altamente motivada, por ir a ver jugar a los mejores de Sudamérica.

La mano invisible hizo que, el Deportivo Cali, contratara a casi toda la selección nacional de fútbol del Perú. Santa Fe, el eterno rival de patio de Los Millonarios, trajo jugadores de la liga inglesa y a otros argentinos de primera categoría. El Cúcuta Deportivo tenía varios jugadores campeones del mundo en el Mundial de Brasil de 1950.

En Colombia, se obviaron los pases entre los equipos, los permisos para cambiar de camiseta y los tiempos de permanencia obligatorios en cada equipo. Se eliminó la regulación, el papeleo y los requisitos de las oenegés como la AFA, que son pólipos malignos que le crecen al Estado por todas partes.

No había límites para contratar a extranjeros porque, entre otras cosas, a nadie le importaba la nacionalidad del jugador, sino su juego vistoso. Libre movilidad de jugadores y de capitales porque no intervenía el Estado colombiano para que les prohibiera contratar o les exigiera pagar numerosos impuestos o determinara salarios mínimos y máximos.

Mi abuelo, que fue uno de los 1.500 socios iniciales de Los Millonarios, me contó que Alfredo Di Stéfano, de lejos, era mejor jugador que Pelé, al que vio en julio de 1968 jugar en El Campín y, también, mejor jugador que Maradona, al que vio en 1985 cuando, al Diego, los hinchas locales le tiraban naranjas desde la tribuna y él, las usaba cómo pelotas para hacer la veintiuna.

Siendo niño, alguna vez conocí a Alfonso Senior, me lo presentó mi abuelo, en el palco de socios al que me llevaba. En la inocencia propia de un niño de 9 años, no sabía que acababa de conocer a la persona que, desde 1974, había logrado para Colombia la sede del mundial de fútbol de 1986. La amistad entre Alfonso Senior y Sir Stanley Rous, presidente de la FIFA, lo había logrado.

Hasta que el Estado colombiano y la FIFA intervinieron, la libertad se acabó​ y la iniciativa privada fue aniquilada por orden de la FIFA. El presidente Belisario Betancur, anunció en noviembre de 1982 que Colombia renunciaba a ser la sede del mundial de fútbol.​

El director técnico, pidió un cambio. Sacó a Smith y metió a Keynes. Colombia perdió.