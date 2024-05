No importa el país, ya sea en el Foro de Davos o en la Cumbre organizada por VOX, el presidente Milei es un rockstar. Sigue dando la batalla cultural para promover las ideas de la libertad y los socialistas no lo pueden parar. No lo soportan, los deja en evidencia y los datos están a favor de Milei.

Javier se ha convertido en la reserva moral de occidente y dónde va genera una revolución mediática, llena auditorios, es ovacionado. Fiel a su personalidad no se guarda absolutamente nada, o habrá que preguntarle a Sánchez y su mujer.

Los socialistas están preocupados, ven un posible triunfo de Trump, principal aliado de Milei, y que esto ocasione un giro hacia candidatos presidenciales que adhieran al liberalismo económico, o la “ultraderecha” un invento para referirse a cualquier fuerza política fuera de la izquierda y la social democracia. El periodismo hace años que está totalmente vendido al progresismo.