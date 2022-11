Las CBDC’s permitirán a los gobiernos lo que tanto han anhelado durante toda la historia: “El control absoluto del dinero de cada persona”, pero antes de entrar en tema definamos qué es una CBDC o Central Bank Digital Currency (en español, Moneda Digital de Banco Central): es una forma de dinero fiduciario digital que es emitido por el banco central de un país y por tanto tiene valor de curso legal en dicha nación.

Hace algunos años atrás escuchamos hablar del crédito social chino, el cual controlaba el comportamiento de las personas mediante cámaras de vigilancia y reconocimiento facial donde clasificaba a los ciudadanos como buenos y malos, con base a ello se daba un puntaje el cual restringía varios derechos entre ellos obtener un crédito bancario.

Y recientemente este 2022 el banco central de China ha puesto en marcha un yuan digital, denominado e-CNY, moneda digital que lleva en marcha desde 2014, cuando el Banco Popular de China, el banco central del país creó un grupo de investigación para estudiar las monedas digitales.

A esto se suma el Banco Central Europeo que lanzó un proyecto de euro digital en julio del año pasado, también tenemos al dólar digital y varios países, entre ellos hace unos días atrás Japón, que ya anunció el lanzamiento del yen digital.

Ya teniendo los antecedentes podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué peligros traen las CBDC´s y por qué deberíamos preocuparnos de su implementación?

La implementación de la CBDC´s deja a los gobiernos con un enorme abanico de posibilidades, por ejemplo, controlar cuánto y de dónde proviene nuestro dinero, en qué lo gastamos, cuánto ahorramos, cuánto consumimos y qué consumimos. Esto parece irreal pero es cierto. Hoy en día, la mayoría de la población después de la pandemia hace uso de su dinero de manera digital mediante transferencias QR, tarjetas, NFC, etc. y al igual que los distintos bancos tienen un extracto de los movimientos que hicimos con nuestro dinero, la implementación de las CBDC´s permitirán al gobierno tener esta información de manera centralizada con lo cual no será problema acceder a la información mencionada anteriormente, por cierto esto ya está pasando en China, donde además se ha probado poner “fecha de caducidad” al yuan digital, es decir, que si no gastas el dinero este se esfumará, con esto se tratará de llegar a cumplir el sueño de tener una economía planificada, ya que implica un control de consumo y de ahorro.

Además de restringir proporcionalmente el consumo, es decir, que si tu comes 1 kilo de carne a la semana y si a la siguiente quieres 3 kg. se te niega la venta porque excede el límite de compra asignada por el gobierno de máximo 1,5 kg.

Vamos a otro ejemplo, las CBDC´S pueden permitir la automatización de impuestos, donde directamente se podrían aplicar las retenciones al salario percibido de cada ciudadano.

Por otro lado, también ahora será mucho más fácil la emisión monetaria, que como se sabe esta trae consigo a la inflación que termina afectando a toda la población.

Hoy en día los gobiernos hablan de los beneficios que las CBDC´s y la manera de dirigir los recursos, pero no se muestra la otra cara, se podría estar discutiendo y dando varios ejemplos de las medidas que se pueden aplicar por parte del gobierno y cómo estas afectarían directamente contra las libertades individuales, es por eso que el gobierno se enfrasca en criticar a las criptomonedas, incluso llegarán a prohibirlas como ya también lo hizo China, lo cierto es mientras la economía se vaya digitalizando más y más, no hay duda de que el dinero en efectivo desaparecerá.

Por lo que es vital entrar en conciencia de lo que está ya pasando y tomar las precauciones necesarias, sin duda años muy oscuros se avecinan.

Invito a los lectores a buscar información de lo que se ha plasmado acá, por su propia cuenta y a comprobar por sí mismos los hechos que están pasando actualmente en el mundo.