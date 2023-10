Este artículo es una breve reseña de la responsabilidad dentro y fuera de Venezuela, y el compromiso asumido por los actores que conforman y hacen posible las elecciones primarias para elegir al candidato que los representará en las elecciones presidenciales del 2024.

Los venezolanos expatriados están esparcidos alrededor del mundo en el exilio. Mantienen valiente y firmemente sus convicciones para restablecer el orden, la democracia y la República cercenados en Venezuela.

La imposición del socialismo en el país ha sido el régimen antidemocrático más devastador, opresor, corrupto, criminal y violento en el Continente Americano entre los siglos XX y XXI. Es el segundo con mayor duración en el poder.

Basta con leer el estudio sobre Violencia, Corrupción y Crimen Organizado en Venezuela del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) y los informes del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) para tener una idea de lo que enfrentan los venezolanos y qué los llevó al exilio.

Las elecciones primarias en Venezuela serán el evento masivo a nivel mundial, en el que los venezolanos ratifican que ni el régimen socialista podrá doblegar la causa de la resistencia política ni terminar con los derechos humanos (DDHH), la democracia, la libertad, la dignidad y la justicia de los venezolanos.

Estos patriotas no están dispuestos a entregar el país. Por eso, están organizados pese a todos los obstáculos y artilugios superados, para realizar el evento que se llevará a cabo en 80 ciudades y en 30 países alrededor del mundo el 22 de octubre de 2023.

La sociedad civil venezolana en el exilio, hace gala de exponer ante el mundo que no se han dado por vencidos y con este proceso, no solo envían un mensaje de solidaridad y compromiso a quienes siguen padeciendo en Venezuela sino, además, demuestran a la comunidad internacional, que el haber salido de su país, no significa que lo han entregado al régimen socialista.

En el exterior, los venezolanos se han convertido en un solo cuerpo, como lo describiría Rousseau en el Contrato Social.

Frente al pensamiento primitivo de los socialistas, de que, quien piense u opine distinto es un enemigo sin derechos al hay que destruir. Los venezolanos unidos, citando nuevamente la obra de Rousseau están “Siendo la voluntad general indestructible”.

Hay un compromiso patriótico, moral y valiente asumido por los venezolanos enfrentando una vez más, a un sistema que considera como enemigos a quienes no sea un servil, obediente y subyugado a su ideología.

El compromiso asumido por cada uno de los que hace posible el proceso de elecciones primarias en Venezuela, debe ser apoyado (abiertamente) por todos los demócratas, los amantes de la justicia, de la libertad, de la paz y de los DDHH. O ser neutral e indiferente. Siendo esto último; es necesario recordar a Desmond Tutu: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

Para concluir, la posición de los venezolanos que hacen posible se lleve a cabo el 22 de octubre el acto que desafía al régimen antidemocrático. Está representada literal, simbólica e históricamente en el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.