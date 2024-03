El pueblo de Venezuela no tiene un partido político con el que pueda elegir a sus líderes. Como dijo la profesora Corina Yoris: “Se puede votar, pero no se puede elegir”. La movilización que generó María Corina Machado por toda Venezuela no tuvo precedentes y deja como consecuencia el nacimiento de una oposición diferente a la privilegiada que no representa los intereses de la población. Ahora, este sector político que lucha por la defensa de sus intereses dentro del sistema creado por el chavismo, ha dado pasos que traigo al análisis para su reflexión.

No quisieron contarse en las primarias, dándole la espalda a un proceso de legitimidad popular en el que sabía que no ganaría ¿Fue esto una actitud democrática? ¿No se supone que se tiene que respetar que si tu no le gustas al pueblo por amplia mayoría, deberías quitarte del medio?

Por otra parte, luego de la victoria de María Corina, por demás contundente, estos sectores comenzaron a reconocer su liderazgo. Los mismos sectores políticos que llamaron a la abstención de esas primarias y que no colocaron candidatos. Los mismos que atacaron ese proceso activamente. Comenzaron a participar de los eventos con la ganadora, le hicieron creer una vez más, como en años anteriores, que ellos tenían palabra y que eso era un documento. Estos mismos sectores que han traicionado a María Corina, una y otra vez ¿Por qué no lo harían una vez más?

Hasta el momento en el que Corina Yoris fue anunciada como la representante de María Corina Machado, estos sectores aparecieron con ella al lado en las ruedas de prensa, dijeron que “tenía que respetarse la Constitución”, y todo eso no importó, porque al final en la Venezuela que ellos creen, no importa mentir. Ser mentiroso es válido, ético y lucrativo.

Ellos tienen un candidato, uno que dicen representa a la oposición ¿Pero representa a la oposición que quiere Maduro o representa al pueblo venezolano? Decían que Maduro quería un candidato que fuese potable ¿Pero potable para el dictador o para la gente?

Esa línea roja no tiene vuelta atrás. Estos sectores oligárquicos han dado la espalda al pueblo venezolano.

Al momento en que escribo estas palabras, María Corina Machado no ha emitido una declaración sobre lo que le ha hecho la falsa oposición. En cualquier caso, lo que diga, terminará por definir el rumbo de su gesta política ¿Llamará a la abstención o apoyará a uno de los candidatos que fueron inscritos?

En cualquier caso, Venezuela necesita un partido político con el que pueda elegir a sus líderes. Inscribirlo superando los obstáculos que impone el régimen, con el mayor tiempo y audacia posible. Lo que ha sucedido en el CNE chavista es para analizarlo con pinzas, porque varios huecos han dejado en el que, a pesar del resultado del 25 de marzo, se abren oportunidades que plantean escenarios diferentes para la nueva etapa que hoy se comienza.

Al mismo tiempo, lo sucedido deja una reflexiones para la diáspora ¿Será que puede tener un rol más activo en la lucha? ¿Podemos crear la suficiente fuerza como para incidir con eficacia en el cambio de nuestro país desde lo local para fortalecer a esa organización popular que ya existe?

El chavismo solo está en el poder por la fuerza. La oposición falsa solo existe por ellos. El pueblo de Venezuela le ha dado la espalda a ambos. Hay una nueva oposición popular que necesita un partido político, necesita recursos y necesita una agenda eficiente para tomar el poder.