Santo Agostinho (354-430 d.C.) foi um dos pioneiros na defesa dos judeus no cristianismo, tanto por sua capacidade de pregar o Antigo Testamento quanto, em geral, pelo papel especial que desempenham a serviço do cristianismo como aqueles que também adoram o Deus Único. Na doutrina de Agostinho, pode-se descobrir que a relevância do judaísmo tem a ver, entre outras coisas, com o fato de que ele é o estágio anterior ao cristianismo e, portanto, deve ser preservado como parte de todo o cristianismo, pois negar a origem é negar o todo.

São Gregório (540-604), entre as grandes reformas que realizou na igreja, como os cantos que mais tarde foram chamados de cantos gregorianos em sua homenagem, foi o primeiro Papa a colocar em prática a posição de Santo Agostinho. Suas ações determinaram a posição oficial da Igreja por pelo menos meio milênio, tornando-a o foco de ação do alto clero. Grande parte da legislação papal entre os séculos VI e XII reflete a influência gregoriana em termos de proteção eclesiástica em relação aos judeus.

Entretanto, isso não foi suficiente para aquela época. Embora a Igreja defendesse essa doutrina, os reinos cristãos agiam de forma contraditória. Já no século XII, no contexto da Primeira Cruzada, mais de 5.000 judeus foram mortos na Europa, de modo que o Papa Calisto II (por volta de 1052-1124) emitiu a Bula Papal Sicut Judaeis (1120) – como os judeus – que reforçava a doutrina gregoriana. Sob pena de excomunhão, os cristãos eram proibidos de forçar os judeus a se converterem, de prejudicá-los, de mexer em suas propriedades, de profanar seus cemitérios ou de interferir em suas celebrações.

Posteriormente, o Papa Eugênio III (1088-1153) reeditou essa Bula na esteira da Segunda Cruzada. Em seguida, vieram os papas Alexandre III (1105-1181), Clemente III (1130-1191) e Celestino III (1106-1198). Tudo isso por causa da realidade da violência que afetava os judeus no Império, no Reino da França e em quase toda a cristandade ocidental, com exceção da Península Ibérica.

O Papa Inocêncio III (1161-1216), no início de seu papado, continuou com a mesma doutrina gregoriana, mas depois endureceu suas opiniões contra os judeus como parte de sua política de defesa do cristianismo, que ao mesmo tempo serviu para confrontar os reis e súditos cristãos. Depois, com a chegada da Inquisição no século XV, a perseguição contra os judeus aumentou a ponto de eles serem expulsos dos territórios do Império Espanhol.

No século XX, a Igreja mudou a maré de séculos de mal-entendidos entre cristãos e judeus. O Papa Pio XII desempenhou um papel importante na Segunda Guerra Mundial, salvando milhares de judeus perseguidos pelo nazismo, a ponto de a KGB lançar uma grande campanha de difamação contra ele. Então, em 1965, o Concílio Vaticano II publicou a Nostra Aetate, na qual declarou que:

“(…) (já que) o patrimônio espiritual comum a cristãos e judeus é tão grande, este Sagrado Concílio deseja promover e recomendar o conhecimento e o apreço mútuos entre eles, o que se consegue sobretudo por meio de estudos bíblicos e teológicos e do diálogo fraterno (…)”.

E em 1986, o Papa João Paulo II (1920-2005) visitou a Sinagoga de Roma pela primeira vez. Naquela ocasião, o papa fez questão de deplorar “o ódio, a perseguição e todas as manifestações de antissemitismo dirigidas contra os judeus em todos os tempos por qualquer pessoa”. No futuro, o Papa Bento XVI (1927-2022) e o Papa Francisco (1936) também repetiriam essa visita.

Judeus e cristãos têm uma longa história, com discordâncias e hostilidades, mas também de prosperidade, liberdade e fraternidade. Juntos, eles têm como objetivo defender a vida e, portanto, consideram o ser humano como um ser com dignidade, como criatura de Deus.

Onde judeus e cristãos vivem juntos em uma paz saudável, a humanidade floresce.

Em suma, tanto porque a Igreja tem uma longa história de fraternidade com os judeus, porque não queremos exterminar uns aos outros e nos respeitamos em nossa convivência, tanto porque os cristãos são mais numerosos, quanto porque somos vítimas do mesmo inimigo extremista islâmico que em Israel e em outras partes do mundo: os cristãos têm o dever de defender nossos irmãos e irmãs judeus.

O Hamas, o Hezbollah e o regime iraniano, bem como todos os movimentos islâmicos radicais, declararam guerra ao Ocidente: eles querem nos exterminar porque nos consideram “infiéis”. Nesse sentido, o Estado de Israel está defendendo não apenas seus cidadãos e o judaísmo, mas também a existência do Ocidente e sua visão de mundo em que os seres humanos podem viver em plena liberdade.

Cada um fará sua parte, onde quer que esteja, para que o bem prevaleça.