Siempre he querido ayudar a los que no saben, y por eso he sido profesor universitario de Derecho, entre otras profesiones u ocupaciones.

Y con la finalidad de ayudar a la banda criminal formada por los que gobiernan España, y sus socios, los separatistas catalanes y los terroristas vascos, quiero proponerles una nueva ley de amnistía, ampliada e integral, que recoja, espero, todas sus aspiraciones y demandas:

“Ley de Impunidad Penal, llamada Ley de Amnistía para el pueblo.

Artículo 1. – Todos los miembros del Gobierno de España, empezando por el Presidente, Ministros, Secretarios de Estado y altos cargos, al igual que los políticos separatistas catalanes y terroristas vascos, tendrán derecho a infringir todos y cada uno de los artículos del Código Penal vigente, sin que ello les suponga responsabilidad criminal alguna. –

Artículo 2. – Todos los jueces, fiscales, policías nacionales y guardias civiles que hayan osado investigar estos no delitos, serán suspendidos de empleo y sueldo, por tiempo indefinido, sometidos a investigaciones, y debidamente juzgados por unos Tribunales Populares, de nueva creación, formados por Diputados y Senadores de los partidos en el poder- –

Disposición Transitoria Única. – Esta impunidad criminal, o amnistía, se extiende también a todos los delitos que los respectivos gobiernos, central y autonómicos asociados, en Cataluña y el País Vasco, cometan durante estos años, y hasta que pierdan el poder, de alguna forma, por lo que no podrán ser citados por los Tribunales y Juzgados, ni siquiera como testigos o peritos. –

Todo el dinero que se haya utilizado para perpetuarse en el poder, manipular elecciones, comprar voluntades, sobornos percibidos, o cualquier otra actuación económica, tiene su base y fundamento en el servicio público, por lo que tampoco se podrá molestar a ninguno de los beneficiarios de la ley por estos hechos, ni ahora, ni nunca”.

La igualdad ante la ley es nuestro lema.

Vale quien sirve, como decíamos en la OJE, y el que no, AL PSOE.