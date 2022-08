Siempre he sido euroescéptico, por no decir abiertamente contrario a la Unión Europea. No me gusta una Europa de los mercaderes, controlada por los judíos y el capitalismo. Pienso, como San Pablo II, que “Europa, o será Cristiana, o no será”.

Y estamos viendo que lleva camino de no ser nada de provecho…

Una gigantesca maquinaria burocrática y política, con salarios por encimas de nuestras posibilidades, enemiga de los estados-nación, a los que hacen la vida imposible, interviniendo en todo, y sin hacer nada útil.

Más o menos, como el desgobierno de la España actual.

Intervencionista a más no poder, y siempre echando balones fuera: que si la guerra de Ucrania, que si la culpa es del Cid Campeador, excusa tras excusa, para “justificar” su ineficacia.

Hasta ahora, muchos tolerábamos la existencia de la Unión Europea, como un mal menor, visto su control de la inflación y, por qué no decirlo, su tibio apoyo frente al separatismo catalán, en 2017, cuando les dijeron que no iban a seguir en la Unión Europea, como por otra parte era claro y evidente, solo con leer los tratados fundacionales y posteriores.

Pero, llevamos varios años viendo que la Unión Europea es más una carga que una ayuda, y que son incapaces de disciplinar la inflación, demostrando así su total y absoluta incompetencia, con una dependencia cada vez mayor de Estados Unidos, que son los grandes beneficiarios de la situación.

Europa pone los muertos, y ellos nos venden armas, gas licuado, petróleo y lo que haga falta.

El negocio es el negocio…

¿Qué es Europa ahora?

Pues un gigantesco geriátrico, y una auténtica chatarrería, llena de coches viejos, y de varios cientos de millones de personas que viven como ricos…, sin serlo.

Vivimos en la inflación, que ha venido para quedarse, y camino de la estanflación, que no sé qué es peor.

¿Qué nos deparará el próximo futuro?

Pienso que frío, mucho frío, pues nos vamos a quedar sin gas en unos pocos meses, y una inflación cada vez mayor.

Y, dicho sea de paso, lo que más me preocupa es que el gobierno diga que España tiene “garantizada” la calefacción el próximo invierno.

Este gobierno es muy previsible…

Siempre hacen lo contrario de lo que predican, y todo sucede al revés de lo que nos dicen.

Para intoxicadores, ellos, con unos medios de desinformación y manipulación social, que les comen de la mano, con el Pravda a la cabeza (léase El Putrefacto), y unas telebasuras completamente compradas con dinero público.

El mismo dinero que se racanea a los jubilados, parados, personas dependientes, etc.

Voy a decirle a mi señora que compre unas gruesas mantas de lana, de las de toda la vida, y de producción nacional, por supuesto, ante lo que se avecina.