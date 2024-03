Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y fundador del Partido Un Nuevo Tiempo (UNT), no oculta que el régimen de Nicolás Maduro está detrás de los obstáculos impuestos contra la Plataforma Unitaria para evitar que esta postule a su candidato presidencial avalado por María Corina Machado, que en este caso es la profesora universitaria Corina Yoris.

Su discurso de este miércoles en Maracaibo sirvió para terminar de comprobar el activo papel de Maduro en todo este entramado electoral. Luego de decir que “no fue a Caracas a quitarle el puesto a nadie” y que “no le pasaba por la mente inscribirse como candidato a la Presidencia”, envió un mensaje directo al grupo de partidos que respaldan a Machado para que “busquen una negociación, un candidato o candidata que pase las trabas y los obstáculos del Gobierno”. Así, él dice que “entrega la candidatura a quien quiera”.

De esta manera, Rosales admite que todas las dificultades impuestas por el CNE responden directamente a los intereses de Miraflores de evitar que un contendiente de la genuina oposición le gane en las presidenciales del 28 de julio al dictador. Por más que insista con calmar las críticas en su contra, sus acciones y sus palabras evidencian lo que ocurre tras bambalinas.

Hay dos opciones: busquen una negociación, un candidato o candidata que pase las trabas y los obstáculos del Gobierno, y yo les entrego la candidatura a quien quiera. Pero no difamen, no hagan la guerra sucia ni dejen sin salida al pueblo de Venezuela. Si no ponen otro candidato,… pic.twitter.com/DoEYQKmNfw — Manuel Rosales (@manuelrosalesg) March 27, 2024

Un candidato a la medida de Maduro

Este tema no solo acapara la atención del mundo, que observa cómo una vez más la dictadura venezolana utiliza distintas artimañas para mantenerse en el poder –aunque sin que se apliquen medidas internacionales para presionar a Maduro–, sino que además deja en vilo la posibilidad de salir del chavismo por vía electoral.

Pero a Rosales poco le importan los nuevos obstáculos del régimen. Él decidió romper la alianza con la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para postularse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el argumento de que su decisión fue un gesto “de responsabilidad” ante las “trabas del gobierno” para admitir la candidatura del verdadero antichavismo.

El ahora candidato de UNT dice que está dispuesto a hacerse a un lado si desde la Plataforma Unitaria consiguen un candidato que pase “las trabas”, pero no detalla cuáles son, ya que Corina Yoris no está inhabilitada políticamente, no tiene procedimientos judiciales abiertos ni es blanco de sanciones. Por otro lado, solo menciona al régimen como aquel que impone las “trabas”, mas no al órgano electoral. Su discurso lució más como una confesión de la estrategia creada en conjunto con el chavismo para seguir el juego de una supuesta elección, que en realidad sería una votación, ya que el derecho a elegir no existe.

Corina Yoris lo advirtió en una entrevista concedida a CNN: “Están buscando un candidato que se adapte a lo que ellos quieran; que no tenga que ver con una verdadera oposición”. Y es que ningún candidato que sea respaldado por Machado, recibiría el visto bueno de la dictadura para competir por la Presidencia. Acá es donde sale a relucir Rosales, un candidato que denuncia “calumnias”, pero con gestos hacia la dictadura que se vuelven cada vez más obvios.