Para el chavismo no fue suficiente con anunciar el cronograma para las próximas elecciones presidenciales diseñado a su medida. Además de la complicidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), la dictadura también necesita que cada paso del proceso rumbo al 28 de julio presente tantas dificultades como sean posibles para desincentivar la participación.

Por eso, no sorprende que en al menos 20 países no haya comenzado la actualización del Registro Electoral (RE) para que los venezolanos en el exterior puedan quedar habilitados para votar. La respuesta de las autoridades en embajadas y consulados, de acuerdo con un seguimiento a cada caso que hizo PanAm Post, es la misma: no han recibido los equipos del CNE para avanzar con las inscripciones (que constaría de una computadora y una máquina para captar datos biométricos), tampoco saben cuándo va a llegar y no hay instrucciones claras sobre los requisitos.

“El funcionario me informó que no llegaron las máquinas, no saben si habrá inscripción esta semana, y que probablemente van a trabajar dos días de la semana que viene”, contó una migrante venezolana en Uruguay que se acercó a la embajada de ese país el 18 de marzo, fecha cuando en teoría comenzaba el proceso de inscripción en el RE anunciado por el régimen. Este operativo finalizará el 16 de abril, dando menos de un mes a cuatro millones de ciudadanos en el exterior en edad de votar para sumarse al Registro Electoral o actualizar sus datos. Todos están repartidos en más de 90 países y 400 ciudades en el mundo, de acuerdo con estimaciones del Observatorio Electoral Venezolano.

El consulado de Venezuela en Quito/Ecuador queda en un piso 8 y un grupo de venezolanos que se quiere inscribir o actualizar en el registro electoral se sentó -en protesta pacífica- en el lobby del edificio esperando que algún funcionario consular los atienda. pic.twitter.com/qiKeXVQvCp — Jefferson Diaz :. (@Jefferson_Diaz) March 18, 2024

Embajadas y consulados sin información sobre el RE

Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina, República Dominicana, México y Panamá forman parte de la lista de países con mayor cantidad de migrantes venezolanos, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V). Estos forman parte de la lista total de los 20 países considerados para esta nota, grupo que completan España, Portugal, Uruguay, Costa Rica, Italia, Canadá, Francia, El Salvador, Bolivia, Paraguay y Serbia.

En 12 de estos, sus respectivas autoridades admitieron inconvenientes similar al de Uruguay. En los otros ochos, ni siquiera hay información —en redes sociales, sitios web, ni voceros— sobre esta etapa del proceso electoral rumbo a las presidenciales. En algunos portales solo se especifican los requisitos de inscripción en el RE pero no hay detalles sobre cómo hacerlo, fechas o convocatorias.

Esto hace evidente que no se está cumpliendo con los acuerdos firmados en Barbados bajo la mirada de Estados Unidos y a cambio de un levantamiento de sanciones en el sector del petróleo y el gas. Otro ejemplo llega desde Madrid, España, donde la información es que “no hay información” y que “hay que estar pendiente de la página web”, reportó una venezolana en X.

Adicionalmente, los tiempos de cada una de las etapas son muy cortos, considerando que, aparte de los 30 días para inscribirse en el RE, la oposición apenas ha contado con 20 días desde el momento del anuncio para definir cómo afrontar la inconstitucional inhabilitación de María Corina Machado debido a que el lapso de postulación de candidaturas será del 21 al 25 de marzo.

Venezolanos en Argentina exigen que se abra el Registro Electoral en el exterior para votar en la elección presidencial. Funcionarios de la Embajada de Venezuela en Buenos Aires informaron que aún no han llegado las máquinas del CNE, aunque este lunes debía iniciar el operativo. pic.twitter.com/Qwm6NE8MlH — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) March 18, 2024

Insuficientes puntos de registro en Venezuela

No podía esperarse que el chavismo permitiera elecciones libres. Menos considerando que los puntos de registro y actualización de datos son insuficientes incluso dentro de Venezuela con 315 dispuestos en todo el país durante los 30 días. Son muchos menos que los 531 puntos dispuestos para las presidenciales de 2018 o los 1568 lugares habilitados para inscribirse para las parlamentarias de 2015 durante poco más de cinco meses (de febrero a julio).

Por otro lado, menos de un mes es insuficiente para la cantidad de personas en edad para actualizar sus datos o inscribirse por primera vez. En realidad, se requieren “de seis a ocho meses” para la brecha de unos 3,5 millones de jóvenes sin inscribirse actualmente, explicó a la emisora Circuitos Éxitos, Mariandreina Montilla, de la ONG Voto Joven.

Volviendo al registro electoral de venezolanos en el exterior, resultan certeras las afirmaciones de usuarios en redes sociales, quienes mencionan cómo la tiranía venezolana tiene aviones para repatriar migrantes, “pero no para enviar las máquinas del RE”.