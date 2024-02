El Partido Comunista de China (PCCh) lo ha intentado todo para promover los embarazos en una población que prefiere emigrar, cansada del adoctrinamiento en las universidades, perseguida por sus creencias o exhausta por un ritmo laboral que los satura debido a las ansias del régimen por ser más eficiente económicamente que su rival geopolítico, Estados Unidos.

Con 2,08 millones de personas menos que en el año 2022 (ya que la población total se redujo en 2023 a 1.409 millones de personas), las cosas se le complican a Xi Jinping, ya que menos habitantes significa a su vez menos mano de obra, entre otras cosas. Por eso, Pekín contempla propuestas que incluyen la contratación de niñeras extranjeras que apoyen a padres jóvenes.

Y es que incluso en China, donde la economía es meramente capitalista a pesar de que el sistema político se rige por el comunismo, muchos jóvenes no pueden permitirse alquilar apartamentos. Terminan viviendo en casas rodantes, pasando de costear alquileres de 2.500 yuanes (cerca de 350 dólares) a 600 yuanes (alrededor de 83 dólares) que es el precio del estacionamiento donde guardan sus camionetas acondicionadas como mostró la agencia AFP el año pasado. Entonces, el consejo de expertos es aplicar medidas urgentes ante una población cada vez más vieja y jóvenes que ya no están interesados en tener hijos.

Deals on wheels: Housing prices drive young Chinese into RV living

With its open kitchen, bathtub and electric piano, Chinese e-commerce worker Twiggy He's home is the envy of her colleagues — even if it is located in their office carparkhttps://t.co/s2eT3DzOIa pic.twitter.com/7ySWAIIIWa

— AFP News Agency (@AFP) July 20, 2023