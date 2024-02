Luego de un par de semanas complicadas en el ambiente político argentino en relación con la Ley de bases que fue aprobada de manera general por el Congreso y devuelta a comisión por diferencias en la discusión del articulado, el presidente Javier Milei se pronunció para dejar claro que seguirá adelante para sacar al país de sus problemas fundamentales: “La inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos”.

El “juego de siempre”, como lo califica el mandatario libertario, queda descartado bajo su mandato. El status quo que se mantenía entre el kirchnerismo y sectores que decían llamarse de oposición se tambalea entre los que rechazan de entrada las medidas del jefe de Estado y aquellos que ofrecen su respaldo a cambio de acuerdos. El mensaje publicado por Milei en su cuenta de X sirve para que no quede dudas de la dirección en que avanza su gestión:

“No vinimos acá a seguir jugando el mismo juego empobrecedor de los políticos de siempre. No vinimos acá a hacer pactos espurios en contra de los intereses de los argentinos. Y no vamos a ser cómplices del juego de los mismos parásitos de siempre que viven a costa de los argentinos (…) No vinimos a continuar con la rueda del juego de la política de siempre. Vinimos a romperla.