El regreso a comisión de la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, debido a la traición de una facción de la oposición “dialoguista” en el Congreso, dejó con un amargo sabor de boca al país. Esto se tradujo en dos puntos bastante interesantes: el primero es la reacción del mercado a este revés que trajo consigo solo números rojos. Los bonos soberanos, las acciones argentinas en Wall Street y la bolsa porteña tuvieron caídas estrepitosas. Entre ellas se destacan las pérdidas de YPF, Pampa Energía y Grupo Financiero Galicia.

Lo segundo y no menos importante a rescatar del resultado de este careo es el palpable suicidio del bando socialdemócrata en el Congreso. El columnista Marcelo Duclos, en uno de sus múltiples análisis políticos, enfatizó lo que significa que este paquete de medidas sea devuelto a la comisión y que los artífices de ello hayan sido diputados que horas y días antes habían dado un paso adelante en pos de las negociaciones y los intereses del país. Para él, la realidad es simple:

“Acá el bando de Milei no pierde un voto y lo kirchneristas ni pierden ni ganan un voto. El espectro de Juntos Por el Cambio y su inviabilidad como una coalición se evidencia con esto que se votó. Los diputados del PRO apoyaron y están con lo que la opinión pública votó como un cambio. Ahora, ha quedado el larretismo en un sector que va a ser duramente castigado, porque como se vio en la interna de Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta, es algo que no es representativo”.

Estas declaraciones ponen sobre la mesa inevitable: el suicidio político de cara al 2025, en las elecciones de medio término, de quienes se apartaron de la aprobación de la ‘Ley Bases’. La polarización terminó por despedazar a este bando que se sentía en un terreno seguro, colindando con la tibieza de Larreta, en caso no comulgar con la ministra de Seguridad.

Ahora, con Patricia Bullrich siendo parte del ala dura que es el oficialismo, quienes ayer voltearon sus votos para llevar una ley desmembrada ante el Senado están en un laberinto. Entre acusaciones de traición por un lado y desprecio natural del kirchnerismo en el otro, esta camada de diputados tibios se convirtieron en una suerte de parias. No hay nadie que esté defendiendo al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, o lo que está diciendo Rodríguez Larreta.

Por el momento, las palabras sobran con esta nueva movida que se hizo en el Congreso en contra de la ‘Ley Bases’. Aquí solo queda el repudio tanto dentro como fuera del hemiciclo. La extorsión que los gobernadores, a través de sus diputados, pretendían hacer al Ejecutivo para sacar mayores beneficios en la coparticipación de las provincias argentinas y el impuesto PAÍS se hizo humo. Esto prepara el terreno para una nueva ofensiva desde el Gobierno que puede llegar por recortes fiscales, de manera paralela a la activación de un plebiscito, tal como lo mencionaba el vocero presidencial, Manuel Adorni, este miércoles.

“Todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas y se tomará la decisión de ir por el camino que creamos más correcto y que revista mayor celeridad”, dijo Adorni en la Casa Rosada, al ser consultado sobre la posibilidad de que el mandatario recurra a esas herramientas.

Sin embargo, con el presidente Javier Milei en Israel, por ahora lo que queda es hacer diagnósticos, mientras se espera cuál será la medida que se tomará a corto plazo porque, en honor a la verdad, no hay ningún antecedente que permita trazar una proyección de cómo se pueden desencadenar los acontecimientos.

Bien lo comentaba Duclos, con un toque de pericia sobre el tema: “Todo estos diputados que responden a los gobernadores, que en un momento apoyaban y luego no, que ahora ponen palos en la rueda, se suicidaron políticamente a futuro. Si pretenden extorsionar al gobierno, realmente no conocen a Milei. Pareciera que los que quieren mantener los intereses corporativos están pensando que pueden torcerle la voluntad como si fuese un Macri o un presidente tradicional. Si la intención es especulativa no va llegar a buen puerto”.