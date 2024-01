El gobernador de Texas, Greg Abbott, continúa llevando adelante medidas para contrarrestar los cruces irregulares en la frontera sur, los cuales no se detienen ante la inacción del gobierno federal de Joe Biden. Una de las nuevas decisiones es impedir que agentes de la Patrulla Fronteriza ingresen al Shelby Park, un área ubicada en la ciudad de Eagle Pass.

Es decir, funcionarios bajo la supervisión de la Casa Blanca encargados de controlar los flujos migratorios, no pueden pasar o acercarse a la zona. Los propios agentes federales confirman que la Guardia Nacional de Texas “ha desplegado soldados y vehículos armados para impedir que el gobierno federal acceda al río” en Eagle Pass.

Esta novedad asoma la “potencial pelea entre estados y agentes federales más grande en mucho tiempo”, según Bill Melugin, periodista estadounidense que sigue de cerca los acontecimientos en la frontera sur, donde los cruces irregulares marcaron su número más alto el años pasado. Más de 2,4 millones para ser exactos, sin que congresistas demócratas cedan para aprobar nuevas leyes y sin que la Administración Biden active esfuerzos que contrarresten de raíz la crisis.

NEW: Exclusive video of TX National Guard denying BP agents access to Shelby Park in Eagle Pass, TX – a major BP area of operation. BP sources say this tactic has had no impact on migrant flow and ultimately migrants are still turned over to BP adding extra steps @FoxNews pic.twitter.com/M8BdZrSGC4

— Griff Jenkins (@GriffJenkins) January 12, 2024