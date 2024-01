En medio de un escenario geopolítico convulso marcado por las guerras en Ucrania, en Gaza y por las próximas elecciones primarias en Estados Unidos, en Taiwán también se aproxima el día de elegir a su próximo presidente. Visto desde una balanza, el resultado electoral de la isla determinará la política exterior de China y en general, de las principales potencias de Occidente por el peso que tiene el país insular dentro del equilibrio de poder mundial.

Si bien no hay reconocimiento oficial de Taiwán como país independiente por parte de Washington, éste lo apoya en términos de defensa, para evitar alteraciones en el status quo. Por eso es que las amenazas del Partido Comunista Chino (PCCh) que emitieron por estas horas encienden las alertas. En relación con todo lo que ocurre, un funcionario de Xi Jinping viajó hasta suelo estadounidense para reunirse con el asesor adjunto de seguridad nacional de Estados Unidos, Jonathan Finer.

Liu Jianchao, jefe de enlace internacional del PCCh, lanzó la siguiente frase en medio del gesto diplomático: “Al haber colaborado durante tanto tiempo, tanto China como Estados Unidos conocen muy bien los intereses fundamentales de cada uno y las líneas rojas”, expresó Liu. Acto seguido, advirtió que para China “la cuestión de Taiwán está en el centro mismo de sus intereses fundamentales. Es la línea roja que nunca se debe cruzar”. Sumado a eso, más globos y aviones de guerra chinos vuelan cerca de la isla.

Taiwán detectó en sus alrededores un total de 15 aviones de guerra chinos en la noche del 10 de enero, según un reporte del Ministerio de Defensa, lo que marca un récord en lo que va de año. Además vieron cuatro buques y tres globos similares a los que están rondando desde principios de diciembre pasado. El objetivo es claro: intimidar a los votantes del país insular el próximo 13 de enero.

En los primeros once días de este año, 24 globos cruzaron la línea divisoria entre China y Taiwán y once de ellos pasaron por encima de la isla, de acuerdo con la agencia EFE. Por ende y aunque con cierto disimulo, desde Pekín están ejecutando mecanismos de presión para evitar tener que lidiar con un próximo presidente que tenga una postura pro Occidente, en este caso, con William Lai, del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP).

El comunismo chino dice que la disputa con Taiwán es un asunto interno, y eso sirve de excusa para que la portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning lanzara otra amenaza a EE. UU. de “abstenerse de intervenir” en las elecciones de “cualquier forma”, de cara a evitar causar “graves daños” a las relaciones bilaterales. Si las relaciones con el gobierno de Joe Biden estaban tensas, ahora lo están mucho más.

15 PLA aircraft and 4 PLAN vessels around Taiwan were detected by 06:00 (UTC+8) today. 2 of the detected aircraft (Y-8 ASW*1, Y-9CC*1) had entered Taiwan’s SW ADIZ. #ROCArmedForces have monitored the situation and tasked appropriate forces to respond. pic.twitter.com/1CaTyOJia1

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) January 11, 2024