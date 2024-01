La cuenta regresiva para las primarias republicanas y demócratas está en marcha. Ambos partidos elegirán a quien se convertirá en su abanderado para competir por la presidencia, por lo que los distintos estados pasarán por procesos electorales que se extenderán del 15 de enero hasta el mes de septiembre, incluyendo las convenciones nacionales.

Iowa abrirá el calendario electoral en Estados Unidos, ya que el caucus que va a realizarse en ese estado dará el primer pantallazo de lo que podría ser el resto de la competencia electoral. Luego, el 23 de enero, le tocará el turno a New Hampshire. Históricamente, con algunas excepciones, quien gana en ambos procesos, suele ganar la nominación presidencial.

Esto pone sobre la mesa el resultados de distintas encuestas, 43 para ser exactos, que en promedio dan una ventaja a Donald Trump de 34,8 % por encima de los otros candidatos republicanos en Iowa. Ese promedio remarcado por The Hill’s Election Center toma sondeos realizados entre mayo de 2023 y enero de este año. Le sigue Ron DeSantis, el gobernador de Florida, con 17,5 %, y Nikki Haley, exembajadora ante la ONU, con 16,9 %.

La situación entre Trump, Haley y DeSantis

Los procesos judiciales contra Trump —que suman 91 cargos— por distintas acusaciones, no frenan su precandidatura. El magnate neoyorquino lo remarca en cada discurso o presentación ante los tribunales. Lo más reciente fue la alusión que hizo sobre las intenciones demócratas de ganarle las elecciones por la vía judicial.

“Creo que ellos sienten que esta es la forma en la que van a tratar de ganar”, dijo el expresidente cuando salía este 9 de enero de un tribunal en Washington por la investigación en su contra relacionada con el asalto al Capitolio en enero de 2021. Este caso está ahora en una instancia de apelación con la posibilidad de que continúe en la Corte Suprema.

Pero por ahora, las proyecciones demuestran cómo las acusaciones en lugar de desmotivar a los votantes, parecen surtir el efecto contrario. La encuesta más reciente relacionada con el caucus en Iowa, realizada por Morning Consult, da a Trump 58 % de favoritismo frente a 15 % de Haley y 14 % de DeSantis. En las últimas semanas, la exambajadora ante la ONU le ha pisado los talones al gobernador de Florida, pero ninguno de los dos se acerca al respaldo que recibe el expresidente.

Hora decisiva para demócratas y republicanos

Ya que el caucus en Iowa es tan determinante para el resto del calendario electoral, los precandidatos ponen especial atención en escuchar a esos votantes y se esmeran por hacer actos de campaña. Eso explica por qué el nuevo debate se ubicó en la ciudad de Des Moines, Iowa.

Sin embargo, los televidentes ya no verán ocho postulantes porque la lista se redujo a medida que avanzó la contienda y muchos no lograron al menos 10 % de la intención de voto en tres encuestas nacionales distintas, o bien hechas en Iowa preguntando a asistentes al caucus republicano. Vivek Ramaswamy, el outsider republicano que se presentaba como un posible sucesor de Trump, fue uno de los que no lo logró.

Así, el camino se vuelve cada vez más angosto en el Partido Republicano para enfocarse en el expresidente Trump. Mientras, el Partido Demócrata también hará primarias, aunque de manera más protocolar, ya que el voto mayoritario parece acapararlo Joe Biden. Aún así, sobre la mesa siguen estando las dudas sobre sus facultades mentales y el hecho de que tendrá 82 años si asume un hipotético segundo mandato. En otras palabras, tendrá 86 cuando termine ese periodo, si es que llega a suceder.