Las historias de deportistas cubanos que se exilian en otros países aprovechando competencias internacionales, se volvió algo común. Sin embargo, el caso de atletas que huyeron durante los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile no deja de causar curiosidad y no precisamente en el buen sentido. Cuando se dio a conocer el hecho, la cifra era de seis jugadoras de hockey sobre césped y el vallista Yoao Illas; pero tras varios días, el número subió a 11 jóvenes que buscan mejor futuro y vieron en Chile su punto de partida.

Del total, 10 presentaron su solicitud de refugio en Chile ante el Departamento de Refugio y Reasentamiento del Departamento del Servicio Nacional de Migraciones. Carolina Tohá, ministra de Interior y Seguridad, dijo que “el Gobierno analizará con la mejor disposición y prontitud dichas solicitudes”. Y es que al grupo inicial de siete atletas, se les unió una basquetbolista y tres integrantes del equipo de remo. Según La Tercera, Betsy Guilarte Zamora decidió apartarse de la selección de básquet cubana incluso antes de competir.

Ahora queda en manos del gobierno de Gabriel Boric atender las solicitudes bajo el foco de la opinión pública y de diputados adversos a su gobierno que le recuerdan cuáles son las leyes que permiten dar luz verde a los deportistas bajo condición de refugiados. Mientras tanto, los ciudadanos cubanos hablan del asunto con resignación, como lo dejó ver David Oliver, un jubilado de 73 años que comentó a la agencia AFP: “El problema es que entonces allá les dan otro tipo de condiciones y la gente se queda”,

Régimen cubano censura la fuga

La dictadura cubana aplica la censura respecto a la fuga de los deportistas en Chile. Revisar la sección de “deportes” del diario Granma, propiedad del Partido Comunista de Cuba (PCC) es encontrarse con titulares de una supuesta potencia que no existe. Por supuesto, no se hace mención a lo que ocurre con los estos atletas. Por el contrario, se leen cosas como “En Santiago-2023 también se triunfa” o “No solo de Panamericanos se vivió en Chile”, este último para mencionar otras competencias a la par del encuentro deportivo internacional.

Para mantener el adoctrinamiento y evitar que e hable de la crisis que también padecen los atletas cubanos, Jorge Luis Broche Lorenzo, jefe del departamento de Atención al sector social del Partido Comunista, dijo que el desempeño de la delegación en Chile fue “el mejor regalo al pueblo, que disfrutó cada uno de los triunfos y sufrió cada uno de los reveses”.

Con esa opinión no coinciden los atletas que decidieron no volver a Cuba, y que podrían ser más de los que ya están identificados. El motivo es que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló a inicios de esta semana que la delegación cubana era de 412 personas, de ese número “391 ya salieron del país. O sea, hay 21 integrantes de la delegación que se mantienen en territorio chileno”, informó el 7 de noviembre. Pero hasta ahora, solo se sabe que 11 abandonaron definitivamente las filas de la delegación.

Desmontando la fantasía de Camila Vallejo

Yunia Milanés, una de las jugadoras cubanas, habló y reafirmó lo que ya contaban otras atletas que se fugaron en el pasado. “Pasamos por una racha muy mala, no teníamos calzado, no teníamos implementos, no teníamos protectores para la cara y tuvimos que esperar que nos dieran una donación y que el país la aprobara para volver a entrenar”, contó al medio chileno Canal 13. Reveló que el escape se efectuó en solo “15 o 20 minutos” y que ahora “se sienten libres”.

Probablemente el testimonio deba recibir la atención de la comunista Camila Vallejo, quien ejerce como vocera de gobierno del presidente, Gabriel Boric y es acérrima defensora del modelo cubano. Hacia el año 2012 se refirió al dictador Fidel Castro como “referente universal” porque a su juicio este era consultado “por grandes empresarios capitalistas para saber cómo se viene la situación a nivel mundial de aquí a tantos años más”.

Sin embargo, las miserias que hacen huir a los deportistas cubanos desmonta las fantasías de su retórica comunista. Ella misma aseveró que los atletas “están libres” en Chile “realizando las labores que estimen convenientes”. Un derecho que no tienen en la isla.