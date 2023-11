La ciudad de Hialeah, en el condado de Miami-Dade, Florida, una de las que concentra mayor cantidad de cubanos en Estados Unidos, recibió al expresidente Donald Trump este 8 de noviembre al mismo tiempo que en Miami se realizaba el tercer debate republicano, con menos candidatos y sin la participación del exmandatario, líder de todas las encuestas rumbo a las primarias del partido para elegir a su abanderado para las elecciones presidenciales de 2024.

“Te hicieron pasar a ti, a mí, a mi familia y a nuestro país un infierno, pero al final van a fracasar y ganaremos”, aseveró el expresidente republicano un día después de comparecer ante un juzgado de Nueva York por un nuevo caso en su contra. El supuesto fraude de la Organización Trump que alega la fiscal general Letitia James se suma a la lista de retaliaciones judiciales sin que esto golpee su imagen. Por el contrario, los sondeos muestran un aumento de su popularidad. Por esta razón Trump afirmó que “la república bananera del corrupto Joe Biden termina el 5 de noviembre de 2024”.

La crisis migratoria en la frontera sur estadounidense y la débil política exterior del presidente demócrata Joe Biden también formaron parte de este discurso. “Mantuve a Israel seguro, a Ucrania, al mundo. Esto no hubiera ocurrido en la Administración de Trump, ninguna de las dos guerras”, añadió sobre el conflicto en Medio Oriente entre Hamás e Israel, así como la invasión que ordenó Vladímir Putin sobre el territorio ucraniano. Durante el mitin aprovechó para asomar otra promesa de campaña: cancelar las visas de estudiantes a simpatizantes de Hamás en Estados Unidos.

“Nuestros enemigos me quieren quitar mi libertad porque nunca permitiré que les quiten la libertad a ustedes”, dijo el expresidente para referirse a las investigaciones que suman decenas de cargos en su contra, algunos de carácter penal y que podrían acarrear penas de cárcel si el aparato judicial estadounidense así lo determina.

Un día antes, Trump aseveró ante el juez de Nueva York, Arthur Engoron, que la demanda sobre la Organización Trump “es una cacería de brujas política” y esta vez lo reiteró ante los asistentes al mitin en Hialeah. “Cada vez que me acusan, lo considero una gran insignia de honor, porque me acusan por ustedes”, afirmó el también precandidato republicano.

El expresidente añadió que “al igual que el régimen cubano, el régimen de Biden está tratando de encarcelar a sus oponentes políticos, prohibiendo la libertad de expresión, aceptando sobornos y comisiones ilegales para enriquecerse a sí mismos y a sus hijos muy mimados”.

TRUMP: "Just like the Cuban regime, The Biden regime is trying to put their political opponents in jail, shutting down free speech, taking bribes and kickbacks to enrich themselves and their very spoiled children."

Varias cosas ocurrieron el mismo día que Trump ofrecía su discurso en Hialeah: por un lado, el debate republicano, en el que destacaron Vivek Ramaswamy y la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, según las búsquedas en internet que registraba Google Trends durante la transmisión. Por el otro, la cadena CNN divulgó una encuesta que respalda lo que publicó The New York Times y Siena Poll días antes. En el nuevo sondeo Trump aparece con una intención de voto de 49 % frente a 45 % para Joe Biden. Es decir, lejos de perjudicar su imagen, las apariciones del también empresario en los juzgados parecen impulsar el apoyo del electorado.

No menos importante ha sido que desde el equipo de campaña de Biden buscan revertir de alguna manera este escenario. Y es que lanzaron dos anuncios dirigidos a los hispanos del sur de Florida, “que han huido de dictaduras socialistas en busca de libertad y oportunidades económicas”, el mismo día que Trump viajó a Hialeah. Sin embargo, el intento luce insuficiente cuando las encuestas reflejan el favoritismo hacia Trump. “Estamos orgullosos de ver que estas grandes cifras están lideradas por el creciente apoyo de los hispanoamericanos, los afroamericanos y los jóvenes”, dijo en su discurso.

"No matter how hateful or corrupt the communists and criminals we're fighting against may be, you must never forget: This nation does not belong to them. This nation belongs to YOU." — President Trump in Hialeah, Florida

Watch Trump's rally LIVE

— RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) November 9, 2023