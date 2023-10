La guerra entre el grupo terroristas Hamás e Israel recrudece luego de los ataques iniciales de los extremistas el pasado 7 de octubre. Sin que la diplomacia de la Organización de Naciones Unidas logre hacer nada al respecto, continúa aumentando la cifra de muertos en ambos bandos.

La Franja de Gaza habría quedado a oscuras según medios palestinos luego de nuevos ataques del ejército israelí en este territorio provocando además el corte casi absoluto de la telefonía e internet. Es la respuesta del país de Medio Oriente al asesinato de unas 1400 personas a partir de que el grupo terrorista decidiera atacar y provocar una de las mayores matanzas en Medio Oriente de los últimos años. Hoy todavía permanecen como rehenes 229 personas.

Trey Yingst es un corresponsal de Fox News desde la frontera entre Israel y Gaza. En un reporte reciente aseguró que “esta noche [del 27 de octubre] no se parece a ninguna otra” y que la guerra entre Israel y Hamas “ha entrado en su siguiente fase”.

Mediaite: ‘Tonight Is Unlike Any Other’: Fox News’s Trey Yingst Reports Israel-Hamas War Has Entered Its ‘Next Phase’ https://t.co/QVGJ443Op2

En el medio de la escalada del conflicto, sobran los señalamientos tanto del gobierno israelí como de los altos mandos de Hamás. En otras palabras, lo menos que se avizora es algún tipo de consenso. Si días antes se logró el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para los civiles que padecen los ataques, ahora el portavoz del Ejército israelí, contralmirante Daniel Hagari, denuncia que el combustible está en manos de los terroristas.

Dicha afirmación fue reiterada también por la cuenta oficial de X “Israel en Español”, que suma un audio de un presunto alto funcionario de energía en Gaza. Allí asegura que Hamás “tiene actualmente al menos un millón de litros de gasolina que ha robado de instalaciones civiles. Lo están usando, por ejemplo, para iluminar y ventilar sus túneles subterráneos donde almacenan armas y por donde se mueven para perpetrar ataques contra Israel”.

Esto coincide con denuncias del ejército israelí sobre la supuesta existencia de una base subterránea de Hamás bajo el hospital Al-Shifa, bombardeado recientemente y que dejó unos 500 muertos. El último balance oficial supera los 7000 muertos y 18500 heridos en total en Gaza luego de dos semanas de ataques de Israel.

The Shifa Hospital is not only the largest hospital in Gaza but it also acts as the main headquarters for Hamas’ terrorist activity.

Terrorism does not belong in a hospital and the IDF will operate to uncover any terrorist infrastructure. pic.twitter.com/Ybpln5xQb2

— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023