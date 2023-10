“No se construirá ni un pie más de muro en mi administración”, dijo Joe Biden en agosto de 2020 cuando competía por la presidencia de Estados Unidos contra Donald Trump. Fue una de tantas promesas de campaña que se encargó de repetir inclusive días después de resultar electo. Sin embargo, detuvo sus aseveraciones al ver el caos que había generado.

Pasado un tiempo, tanto Biden como la vicepresidente Kamala Harris vieron desbordada la frontera sur del país, debido a los miles de cruces irregulares. La Administración demócrata trató de aplicar ciertas medidas que se quedaron cortas ante decenas de caravanas que llegan desde México, integradas por personas de varias nacionalidades. El tema cobró tal magnitud, que actualmente se calcula que 10000 migrantes cruzan a diario a Estados Unidos, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

De manera que el presidente demócrata no solo se tuvo que retractar de su retórica en referencia a recibir la migración con los brazos abiertos. También dio un giro de 180 grados en relación con el muro fronterizo. De decir que no iba a seguir construyéndolo, ahora trabajadores estadounidenses comenzaron a reforzarlo en el lado mexicano desde Ciudad Juárez, fronteriza con Texas.

Joe Biden y Kamala Harris no fueron los únicos que tomaron el muro fronterizo como bandera política para criticar la política migratoria de Trump cuando este era presidente, integrantes del Partido Demócrata en pleno apuntaron contra el entonces mandatario republicano, por la supuesta violación de derechos humanos de personas que llegaban de forma irregular a Estados Unidos.

Ahora, liderando la Casa Blanca, Biden autoriza la construcción de nuevas secciones del muro fronterizo, matizándolo al asegurar que su gobierno “no se desvió” de aquellas palabras dichas en 2020, porque el dinero asignado durante el mandato de Trump en 2019 “debía gastarse ahora”.

En este sentido, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador buscó reforzar ese argumento. “No se van a construir los 36 kilómetros y ellos (EE. UU.) no quieren hacerlo. Eso es lo que nos expresaron. Quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros, eso no resuelve nada. Es una medida, más que nada, publicitaria”, afirmó.

Aún así, que la Administración Biden autorice y empiece a reforzar el muro fronterizo, cobró tal relevancia que el propio expresidente Trump se pronunció: “Como he dicho a menudo, durante miles de años, sólo hay dos cosas que han funcionado consistentemente: ¡Las ruedas y las paredes!” Trump escribió en las redes sociales. “¿Joe Biden se disculpará conmigo y con Estados Unidos por tardar tanto en ponerse en movimiento…”.

Es que el actual mandatario demócrata también busca allanar el camino rumbo a las próximas elecciones presidenciales de 2024. Sabe que de acuerdo con encuestas, la mayoría de los estadounidenses opina que la inmigración irregular “está haciendo la vida más difícil para los estadounidenses nativos”. Entonces, Biden trata de enmendar la enorme crisis que de cierta manera, ayudó a generar.

Alrededor de la crisis migratoria se desarrollan varias cuestiones, como la marcha planificada en Tapachula, de unas 2500 personas para exigir “protección” a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) antes de partir en caravana hacia EE. UU. Por otro lado, 11 países latinoamericanos llevarán a cabo una cumbre migratoria el próximo 22 de octubre con sede en México.

Sin embargo, hay otro tema del que poco se está hablando y que guarda relación con los conflictos en Medio Oriente. De acuerdo con datos internos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en los últimos dos años miles de “extranjeros con intereses especiales” provenientes principalmente de países de ese lado del mundo han sido detenidos por agentes mientras cruzaban ilegalmente a los EE. UU.

Agentes fronterizos aseguraron a Bill Melugin de Fox News que tienen “extremas preocupaciones sobre quién ingresa al país porque tienen poca o ninguna forma de investigar a las personas de estos países de intereses especiales”. A menos que hayan cometido un delito anteriormente en los EE. UU., o que estén en algún tipo de lista de vigilancia federal, no hay manera de saber quiénes son. No obstante, desde la Administración Biden no hay pronunciamiento al respecto.

NEW: Internal CBP data provided & confirmed by CBP sources reveals thousands of “special interest aliens” from mostly Middle Eastern countries have been apprehended by Border Patrol while crossing into U.S. illegally over last 2 years.

Syria: 538

Yemen: 139

Iran: 659

Iraq: 123…

— Bill Melugin (@BillMelugin_) October 10, 2023