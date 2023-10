Desde Canadá hasta Camboya, países de todo el mundo se ven involucrados indirectamente en la guerra que se desarrolla en Israel debido a que ciudadanos de diferentes nacionalidades murieron, resultaron heridos o fueron secuestrados por Hamás. Muchos de ellos estaban en el festival Supernova de música electrónica, que se desarrollaba en un desierto al sur de Israel, cerca de Gaza.

Finalmente, una lista actualizada por nacionalidad enumera la cantidad de víctimas. Tailandia es el país que más ciudadanos afectados tiene con 12 muertes, ocho heridos y once secuestrados, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Le sigue Nepal con 10 estudiantes asesinados, otras cuatro personas están siendo tratadas en hospitales y hay otro desaparecido.

Por su parte, Estados Unidos tiene nueve ciudadanos muertos en Israel y un número sin identificar de desaparecidos. Desconocen si hay rehenes en manos de Hamás, pero en todo caso, los temores aumentaron en las últimas horas porque el grupo terrorista islámico planea ejecutar a rehenes en transmisiones en vivo por Internet si Israel no frena los bombardeos.

La lista, difundida por la agencia AFP a partir de la recopilación de reportes oficiales, menciona en total 16 países con ciudadanos muertos, heridos o desaparecidos en Israel, incluyendo México, Brasil, Paraguay y Colombia. Aparte, Argentina confirmó siete muertos y 15 desaparecidos.

Here. List of dead or missing foreigners in Israel pic.twitter.com/RQsiVctAHm

— nadinbrzezinski (@nadinbrzezinski) October 10, 2023