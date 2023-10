“Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no una operación, no una escalada. Es una guerra”, dijo Benjamín Netanhayu, primer ministro de Israel, luego del brutal ataque con más de 5000 cohetes lanzados desde Gaza a Israel por el grupo terrorista Hamás y por la infiltración de milicianos palestinos.

Por estas horas, la tragedia inunda a Medio Oriente con cifras de muertos y heridos que suben a cada hora e imágenes dantescas de personas israelíes y de otras nacionalidades, siendo secuestrados y golpeados por los terroristas. Gobiernos de todo el mundo rechazan los ataques mientras activan protocolos para repatriar a sus ciudadanos.

¿Qué podría pasar a partir de ahora? Leandro Fleischer, autor, columnista y gestor de redes de Voz Media USA, respondió esta y otras preguntas de PanAm Post. Es argentino, vivió en Israel y ofrece un análisis que además, incluye el impacto que los ataques terroristas contra Israel tendrán sobre el mapa geopolítico.

¿Por qué Hamás decide atacar ahora de esta manera?

Hamás siempre intenta atacar a Israel. Si los dejas, cometen un genocidio. No tienen problema con eso y lo reconocen a diario. Esto evidentemente fue una maniobra que llevó mucho tiempo de planeamiento y lamentablemente les salió muy bien. Israel cometió errores gravísimos, históricos, por los que seguramente van a rodar muchas cabezas. La verdad no se entiende lo que le pasó a la inteligencia israelí.

Hamás es un grupo terrorista que se ocupa generalmente de llevar sus reclamos a los misiles o a los rifles. Como la situación de los palestinos en Gaza es pésima debido a ellos, piden que Israel les de más permisos de trabajo y si se demora, entonces tiran misiles. Es como un nene caprichoso y agresivo a la vez.

También creo que en este momento se están sintiendo muy aislados con sus patrocinadores iraníes por el nuevo Medio Oriente que se está formando con todos estos acuerdos de paz que hizo Israel con Marruecos, Sudán, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y ahora que estaba por hacerlo con Arabia Saudita. Seguramente habrá un efecto dominó y habrán más países firmando normalización de relaciones con Israel. Esto deja a los palestinos con sus amigos iraníes absolutamente aislados, por lo menos en el mundo musulmán. De alguna manera necesitan torpedear [los acuerdos] pero no creo que lo logren, creo que simplemente van a postergarlo. En líneas generales, Hamás es un grupo islamista radical y su objetivo es asesinar a los judíos. No olvidemos que acá hay una ideología, más allá de todo el tema político.

En noviembre del año pasado, el actual primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, volvió al poder tras negociaciones con partidos ultraortodoxos ¿Cree que puede haber relación entre el ataque de Hamás y este retorno de Netanyahu?

No. El objetivo de Hamás es matar a todos los judíos, lo dicen a diario. Por otro lado, la Autoridad Palestina, tampoco es moderada como quiere aparentar. Ellos y Hamás se llevan muy mal pero hace poco, Mahmud Abbas, líder de la Autoridad Palestina, justificó el Holocausto, diciendo la misma diatriba antisemita contra los judíos de que “les gusta el dinero y por eso Hitler los mató, no porque fueran judíos”. Fíjense con quien Israel tiene que lidiar y esa es la “parte moderada”.

No les interesa quién está en el poder. Esto no tiene que ver con los ortodoxos o con Netanyahu. En todo caso, esos son conflictos internos en Israel, pero nada tiene que ver con el objetivo último de Hamás y de la Autoridad Palestina que es la destrucción de Israel y el asesinato de todos los judíos.

Rusia se ha acercado a Hamás en el último tiempo para señalar su descontento con Israel. Ahora circulan versiones sobre apoyo del gobierno de Putin con drones al grupo terrorista ¿Cree que en efecto Rusia esté participando para generar mayores presiones contra Occidente?

No voy a hablar de cosas que no me constan o si Rusia participó de alguna manera directa o indirectamente. Lo que sí se puede decir es que no me sorprendería. El gobierno ruso es uno de los más criminales que hay en el mundo, pero no es tonto y no es fanático. Vladímir Putin está dispuesto a hacer cualquier cosa, es un gobierno que claramente no tiene ningún escrúpulo ¿Puede haber hecho algo? Quizás, no sé.

¿Qué significado tiene esto a nivel geopolítico en tiempos donde también se desarrolla la guerra en Ucrania?

Me parece que va a postergar un poco todo el tema de este nuevo Medio Oriente que se está formando —donde la pata más importante es Arabia Saudita que es el principal enemigo de Irán— pero como he dicho en Voz Media, solo van a fortalecer todo esto. A los palestinos ya no los aguanta nadie, se hartaron en todo el mundo árabe y musulmán.

Cada vez más países se dan cuenta que se puede sacar mucho más rédito de tener una buena relación con Israel que seguir apoyando a estas bestias y por las cuales sufren los mismos ciudadanos palestinos que ni siquiera pueden criticar a Hamás porque en el mejor de los casos terminan presos y torturados, y en el peor, muertos.

Por eso es muy necesario que el mundo le de micrófono y voz a las voces disidentes porque Israel no puede negociar más con esta gente. Deshumanizan a los judíos. Dicen que los israelíes deshumanizan a los palestinos, pero no entienden nada. Yo viví en Israel y puedo garantizar que eso es una estupidez.

En el mapa geopolítico, esto también va a aislar más a Irán. El problema acá son Rusia y China, que van a seguir apoyando a Teherán para que este no termine aislado ya que es su “pata” en la zona para que según su óptica, Estados Unidos no lo abarque todo. De manera que Moscú y Pekín tienen que aliarse con modelos dictatoriales e inescrupulosos.

Con la guerra en Ucrania, todo esto se vuelve más explosivo. El mundo la está pasando muy mal. Esperemos que Ucrania pueda recuperarse y que este nuevo Medio Oriente que se está formando pueda salir hacia adelante lo más pronto posible.