El gobierno estadounidense de Joe Biden se supera a sí mismo con el pasar del tiempo. Justo este 11 de septiembre, una de las fechas más tristes para el país por los ataques que derrumbaron las Torres Gemelas en 2001, dejando casi 3000 muertos y docenas de desaparecidos, trascendió que su administración aprobó descongelar fondos al régimen iraní y entregar prisioneros detenidos en EE. UU.

En total, serán 6000 millones de dólares a los que podrá acceder Teherán y que serán enviados de Corea del Sur vía Catar. De acuerdo con The Washington Post, se facilitarán por medio de una exención a las sanciones que pesan sobre la dictadura islámica. Por ende, la transferencia podrá hacerse sin riesgo a que los bancos implicados sean amonestados.

Este gesto tiene un peso simbólico para los estadounidenses, quienes aún recuerdan la tragedia de hace 22 años. Aunque Irán no estuvo involucrado en el ataque al World Trade Center que llevó a cabo Al Qaeda, el régimen islámico destaca como uno de los que más promueve el terrorismo en el mundo. No en vano, integra la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo (SSOT, por sus iniciales en inglés) de EE. UU., la cual completan Corea del Norte, Siria y Cuba.

La Casa Blanca entrega esa suma de dinero y libera prisioneros a cambio de cinco estadounidenses presos en Irán, pero se desconocen las identidades. Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., adelantaba hace unas semanas que Teherán solo podría usar los 6000 millones de dólares en propósitos “estrictamente humanitarios” y bajo “supervisión”.

Pero ni aquella declaración sirve para aliviar el escrutinio. Menos aún si se considera que en la cúpula iraní sostienen lo contrario, ya que según ellos, los fondos se destinarán “a las diversas necesidades del país según lo determinen las autoridades competentes”.

Como consecuencia, resuenan voces como la del senador Tom Cotton. “Joe Biden utilizó el 11 de septiembre como excusa para huir de Afganistán. Ahora profana este día pagando un rescate al peor Estado patrocinador del terrorismo del mundo. Vergonzoso”, escribió en su cuenta X.

El congresista Darrell Issa coincide al comentar que en EE. UU. “solíamos llamar a la financiación de un Estado terrorista, un acto de traición”. Como ellos, hay otras figuras de la política que están rechazando de forma unánime el gesto de Biden. Por ejemplo, el senador republicano Marco Rubio. “Este es el mensaje que la Administración Biden envía al sangriento régimen de Teherán mientras conmemoramos los 22 años del ataque terrorista de Al Qaeda contra nuestra nación. Vergonzoso”, aseveró. Su colega Joni Ernst se suma con una advertencia importante: “Esto sólo dará luz verde a las acciones ilícitas de Irán y alentará una mayor ‘diplomacia’ con rehenes”.

This is the message the Biden Administration is sending to the bloody regime in Tehran as we commemorate 22 years since al-Qaeda’s terrorist attack against our nation. Shameful.

https://t.co/csd9NM0VfJ

— Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) September 11, 2023