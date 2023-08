Elon Musk está materializando los cambios que había anunciado cuando compró Twitter. Más allá del nuevo logo y de rebautizar a la aplicación como “X”, también ha estado haciendo otros ajustes técnicos. A estos se le suma que planea resarcir a empleados cuyas empresas los despidieron o penalizaron por haber hecho uso de su libertad de expresión en la plataforma.

El anuncio llegó a través de un mensaje en la red social. “Si su empleador lo trató injustamente debido a que publicó o le gustó algo en esta plataforma, financiaremos su factura legal. Sin límite. Por favor déjanos saber”, escribió. De inmediato comenzó a recibir respuestas que demuestran que aparte de las sanciones impuestas por la anterior junta directiva de Twitter, en los propios lugares de trabajo de distintos usuarios, empleadores decidían aplicar retaliaciones si estos publicaban mensajes que no eran de su agrado.

Por ejemplo, uno de los testimonios pertenece a una persona que la expulsaron de una maestría “por hablar sobre la medicalización de los niños en nombre de la ideología de género”. Un tema por el que otros usuarios también han sido silenciados en la plataforma. Así, casos similares aparecen uno tras otro a partir del mensaje del empresario para evidenciar que la censura no solo fue algo que se aplicó en Twitter contra el expresidente republicano Donald Trump luego del asalto al Capitolio en enero de 2021. Fuera de la red social, otras personas han sido canceladas por empresas e instituciones como consecuencia de algún tuit.

Dear @elonmusk,

I was expelled from my Masters’ degree for speaking out about the medicalisation of children in the name of gender ideology, including my writing on Twitter (as it then was).

My university provider even publicised my expulsion on Twitter.https://t.co/MrDDqb0Oy9

— James Esses (@JamesEsses) August 6, 2023