La Corte Penal Internacional (CPI) le dijo “no” a las pretensiones de Nicolás Maduro de suspender las facultades investigativas del fiscal Karim Khan y así anular las averiguaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen.

Los jueces de la Sala de Apelaciones invalidaron cada uno de los tres alegatos presentados por Miraflores, de los cuales uno pretendió mostrar una supuesta preocupación por entrevistas a víctimas y testigos. Sin embargo, no hubo respuesta positiva para el chavismo. En otras palabras, los magistrados no fueron convencidos por Maduro con su argumento de que mantener las facultades investigativas de Khan tendría consecuencias que “serían muy difícil corregir” o que “podrían ser irreversibles”.

El recurso de apelación de la dictadura es otra medida desesperada para intentar frenar una decisión de la CPI que deje en evidencia las violaciones a los derechos humanos cometidas contra manifestantes, presos políticos y disidentes en Venezuela. Y a pesar de que Karim Khan ha viajado en varias oportunidades a Caracas y ha estrechado la mano de los jerarcas del régimen, las investigaciones continúan luego de que el 27 de junio se autorizara retomarlas.

La CPI rechazó tres argumentos del régimen de Maduro. El primero de estos, precisamente cita “consecuencias irreversibles en el Memorándum de Entendimiento suscrito entre el Gobierno y la Oficina del Fiscal” si Karim Khan continúa con sus labores.

En el segundo se menciona que los hechos revisados por la Fiscalía “no son de competencia de la CPI y, por tanto, la decisión de la Sala de Apelaciones podría dejar sin efecto las investigaciones”. Pero posiblemente el tercer argumento es el más cargado de ironía, ya que plantea la creación de “un trauma innecesario y mancillaría la integridad de la evidencia” si se interroga a testigos y víctimas.

Con ese último alegato, el chavismo pretendía ignorar los traumas generados por funcionarios del régimen en centros de torturas o en manifestaciones ciudadanas tal como han relatado distintos informes de organizaciones venezolanas y organismos internacionales. Desde Provea hubo reacciones por la decisión de los fiscales de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional respecto a los argumentos presentados por el régimen de Nicolás Maduro:

“Es contradictorio que un Estado, que no ha garantizado los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, se diga ahora preocupado porque la investigación del fiscal de la CPI cause traumas innecesarios a víctimas y testigos y pueda además ‘mancillar la evidencia'”.