Los esfuerzos del progresismo estadounidense no se detienen cuando se trata de introducir en las escuelas literatura sobre transexualidad, erotismo u otros temas inapropiados para los niños. Según algunos educadores, supuestamente contribuye a derribar mitos sobre la ideología de género. Es por eso que la Asociación Nacional de Educación (NEA, por sus siglas en inglés) decidió recomendar Gender Queer, un libro que, entre otras cosas, muestra escenas sexualmente explícitas, incluyendo representaciones y descripciones sobre sexo oral y discusiones sobre la masturbación.

Posiblemente no hubiera mayores críticas si solo estuviera dirigido a público adulto, pero ese título viene de ser incluido en las bibliotecas públicas y escolares de Estados Unidos, además de que en el año 2020 recibió un premio Alex por formar parte de “libros escritos para adultos que tienen un atractivo especial para jóvenes de 12 a 18 años”.

Ahora la NEA pretende darle un nuevo impulso al texto, recomendándolo a maestros dentro de su lista “Grandes lecturas de verano”. La historia en cuestión trata de la autobiografía de Maia Kobabe y “su viaje de autoidentidad, que incluye la mortificación y la confusión de los enamoramientos adolescentes, la lucha con la forma de salir del armario ante la familia y la sociedad, la unión con amigos sobre fan fiction gay erótico, y enfrentarse al trauma y la violación fundamental de las citologías”. No conforme con eso, la escritora ha admitido sin problemas que “es mucho menos explícito de lo que podría ser”.

🚨🚨Open your eyes and watch what’s being taught to children at public schools in the USA 🇺🇸 and many other countries that support this pornographic GARBAGE – this is from a book called, “Gender queer” This is UNACCEPTABLE!!!👇😡 pic.twitter.com/jlhBY3YqSx — Kevin – WE THE PEOPLE❤️ – DAD🦁 🐉 🔥 – (@bambkb) June 7, 2023

Las verdaderas intenciones del sindicato demócrata

La promoción que se le ha querido dar al libro Gender Queer reafirma el ahínco de grupos progresistas por infiltrar sus preceptos en todos los niveles de la sociedad estadounidense. A títulos como este, le acompañan muchos otros enfocados en el “antirracismo”, críticos del “privilegio blanco” y de otra decenas de conceptos. Tal como advierten académicos, esas obras y sus autores “no sólo diagnostican mal el problema, sino que las soluciones que proponen exacerbarían el fanatismo y las tensiones raciales en los Estados Unidos”.

Pero eso no parece importarle a la Asociación Nacional de Educación, el sindicato laboral más grande de EE. UU. que apoya ciegamente al Partido Demócrata y presionó en el siglo pasado para fundar el Departamento de Educación. Es precisamente esta última instancia la que está bajo la lupa del actual gobernador de Florida, Ron DeSantis y que eliminará de llegar a convertirse en presidente del país, de acuerdo con sus recientes promesas de campaña. No es un secreto que bajo el gobierno de Joe Biden se ha permitido el adoctrinamiento de izquierda en aulas y deportes escolares.

Los objetivos de la NEA son precisamente esos, difundir sus intereses sin importar que involucre a menores edad, pasando por encima de los padres. Becky Pringle, presidente de la asociación, aseguró que “la justicia racial y social es un pilar” de sus esfuerzos, algo que posiblemente avale la vicepresidente de EE. UU., Kamala Harris, dadas las apariciones públicas juntas. No hubo reparos cuando en abril la NEA recomendó tanto a Biden como a Harris “como los candidatos demócratas a la reelección” para que “continúen con su liderazgo al priorizar a los estudiantes, educadores y escuelas públicas de Estados Unidos”.

Abundan los libros progresistas

Los títulos sobre este tipo de temas abundan en las bibliotecas estadounidenses. Ciudadanos han comprobado en persona que no solo está disponible Gender Queer para menores de edad con inapropiadas imágenes de sexo oral y masturbación. Lets talk about it, dirigido a jóvenes de 13 a 17 años, “promueve el sexo sin ataduras, recomienda explorar la pornografía para descubrir torceduras y fetiches y dice que enviar fotos de desnudos está bien siempre que omita las características de identificación”, describe uno de ellos en Twitter.

La lista de la NEA sobre “Grandes lecturas de verano” suma Milo and Marcos at the End of the World, el cual trata sobre el amor entre dos varones (dirigido a la categoría “infantil y juvenil”), o White fragility, donde se afirma que todos los blancos son racistas.