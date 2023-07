Ni el FBI, ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, así como otras instancias bajo la supervisión del gobierno de Joe Biden, podrán comunicarse con empresas de redes sociales con el fin de censurar el contenido en línea. Esa es la nueva orden preliminar emitida por la Justicia, debido a que existe la posibilidad de la que la Administración demócrata haya violado la Primera Enmienda.

El fallo vino del juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Terry Doughty, para quien durante la pandemia por coronavirus “el gobierno de los Estados Unidos parece haber asumido un papel similar al de un ‘Ministerio de la Verdad’ orwelliano”, según las 155 páginas firmadas por el magistrado y reseñadas por el portal Político.

La decisión no solo es importante porque asienta un precedente contra gobiernos que pretenden controlar y silenciar el discurso de los usuarios en línea, sino porque evidencia que los distintos reportes e investigaciones sobre acuerdos con personajes como el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, estarían en lo correcto. Solamente el fundador de Facebook ha sido acusado de contribuir a la manipulación de centro electorales en 2020, así como de ayudar a censurar la escandalosa historia de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, cuando éste último competía por la presidencia.

A federal judge on Tuesday blocked key Biden administration agencies and officials from meeting and communicating with social media companies, in an extraordinary injunction in an ongoing case that could have profound effects on the First Amendment. https://t.co/inoSXQyWut

