La política estadounidense terminó por convertirse en un auténtico hervidero, y curiosamente, el presidente Joe Biden no es el protagonista. Por el contrario, el mandatario se mantiene en silencio durante sus vacaciones en Carolina del Sur. Es el expresidente Donald Trump quien está revolucionando nuevamente las primeras planas tras el allanamiento contra su residencia en Mar-a-Lago, Palm Beach.

A raíz del suceso aumentaron los señalamientos entre republicanos y demócratas, quienes debaten sobre el sesgo político del FBI y esperan los detalles de la orden judicial que dio pie al allanamiento. Para Chuck Grassley, el principal miembro republicano del Comité Judicial del Senado, es evidente que la redada a la casa de un expresidente «solo erosionará aún más la confianza en el FBI y el Departamento de Justicia”, un razonamiento secundado por sus compañeros de partido.

El senador Marco Rubio, el gobernador de Florida, Ron DeSantis; así como los miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes son solo algunos de los que critican la orden del fiscal general Merrick Garland a la vez que exigen la declaración jurada el Departamento de Justicia la cual especifica qué delitos se le asignaron al expresidente. Lo segundo, podría conocerse pronto, porque la instancia presentó una moción para hacer pública la orden de allanamiento contra Trump, más un recibo de los artículos tomados.

Nuevas palabras de Trump

Por su parte, el expresidente Trump no está en contra de que se publique cualquier información sobre el allanamiento y las cajas incautadas. “No solo no me opondré a la publicación de documentos relacionados con el allanamiento injustificado e innecesario de mi casa en Palm Beach, Florida, Mar-a-Lago, sino que voy un paso más allá al ANIMAR la acción inmediata publicación de esos documentos”, difundió a través de un comunicado replicado en las redes sociales por otros usuarios, ya que el antiguo mandatario míestá censurado de las principales plataformas.

También rechazó las acusaciones de que guardaba documentos clasificados sobre armas nucleares. “El tema de las armas nucleares es un engaño, al igual que Rusia. Los dos juicios políticos fueron un engaño, la investigación de Mueller fue un engaño y mucho más”, enfatizó.

Además de eso, indicó que sus abogados no estuvieron presentes dentro de su hogar mientras el FBI lo registraba y eso no pasó inadvertido para el neoyorkino, cuyos abanderados para las elecciones intermedias están saliendo victoriosos en las primarias del Partido Republicano, mientras él prepara una posible candidatura presidencial. “¿Por qué el FBI no permitiría la inspección de áreas en Mar-a-Lago con nuestros abogados u otros presentes?», dijo. Lo que sospecha el empresario, es que hayan podido «plantar información».

Trump said he is “ENCOURAGING the immediate release” of the search warrant and related documents that led to Monday’s FBI raid of Mar-a-Lago. https://t.co/IbOb2nLjsm — Breitbart News (@BreitbartNews) August 12, 2022

Los demócratas se mantienen cautos

Mientras tanto, los demócratas buscan desviar la atención de lo que hizo el FBI. Es decir, sus declaraciones se enfocan a los «ataques» de sus adversarios políticos contra la agencia de investigación en lugar de responder por lo ocurrido contra un expresidente estadounidense. Aún así, sus pronunciamientos no superan en número a los del Partido Republicano. En líneas generales parecen mantenerse cautos.

Kamala Harris, vicepresidente de EEUU, decidió hablar luego de algunos días en silencio. “Diré, como exfiscal, pero como ciudadana de nuestra nación, cualquier ataque a las fuerzas del orden es completamente inaceptable”, declaró.

A su vez, Nancy Pelosi, la presidente de la Cámara de Representantes, indicó que la amenaza contra el FBI se ha “exacerbado por las declaraciones del expresidente”. No dijo nada más fuera de ese tema, mucho menos por el papel de una agencia que se dedicó a allanar la residencia del político republicano más importante mientras ignora que personajes como Hunter Biden o el propio esposo de la congresista, Paul Pelosi, están cubiertos de señalamientos por negocios turbios.