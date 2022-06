Francia, uno de los países más poderosos a nivel geopolítico, atraviesa su propia lucha interna por el liderazgo. Porque la historia no terminó en abril pasado cuando Emmanuel Macron fue reelecto presidente. Aún falta la elección de los 577 diputados al Parlamento. Una vez que alguno de los bandos obtenga la mayoría, esta será la encargada de proponer al siguiente primer ministro. Es decir, la persona que acompañará a Macron a formar gobierno.

Por eso las siguiente elecciones, a realizarse en dos vueltas, son tan relevantes. El resultado definirá la política interna de Francia, un posible nuevo primer ministro, la posición del país en alianzas internacionales como la Unión Europea o la OTAN y no menos importante, la conducta a en el ámbito geopolítico hacia regiones como América Latina. Mucho está en juego y la extrema izquierda disimulada bajo la figura de la alianza Nupes está saliendo a relucir entre los favoritismos.

Para conocer la implicaciones, en PanAm Post se conversó con Eleonore Caroit, quien Además de ser abogada y analista con especialidad en relaciones internacionales, también es candidata al Parlamento francés por la circunscripción electoral en América Latina y el Caribe.

Eleonore Caroit es franco-dominicana. Nació en París pero a los tres años se trasladó con su familia a Santo Domingo. Así que conoce bien ambos mundos, tanto el europeo como el latinoamericano. Inició de joven en la política pasando por varias organizaciones hasta que tras la reelección del mandatario francés, fue designada candidata por la coalición del centro Mayoría Presidencial (Majorité présidentielle, en francés). Eran 14 candidatos en primera vuelta. De ese número, quedaron seleccionados la abogada y el contrincante de extrema izquierda, Christian Rodríguez.

La extrema izquierda parece repuntar en algunos sondeos. ¿Cuál es el análisis respecto a esta coalición conocida como Nupes?

Es muy difícil saber cuál es el peso real de esa alianza de izquierda, porque es la primera vez que se forma. Además, Jean-Luc Mélenchon (su líder) es un personaje particular y en mi opinión bastante populista. Desde que fue eliminado de la primera vuelta de las elecciones francesas declaró que él se iba a postular para ser el primer ministro, lo que significa que él quería tener una mayoría en el Parlamento.

Es cierto que hay un efecto de esperanza de una parte del electorado, por esa unión de “la izquierda soñada”. Aunque por otro lado, si lo analizas en detalle resulta un matrimonio forzoso, porque está totalmente liderado por el partido de extrema izquierda que es La Francia Insumisa, de Mélenchon. Luego se agregaron otros partidos a los que les fue mal en la elección presidencial. Pero el peso de los ecológicos o de algunos socialistas no es el mismo.

Quien se lanza a la candidatura no es una izquierda moderada o centrista. Es una extrema que apoya a Nicolás Maduro, y apoyaba a Hugo Chávez.

Es decir, que si la izquierda obtiene mayoría de los curules y Mélenchon logra ser primer ministro, ¿tendría Francia un gobierno que podría simpatizar con las dictaduras latinoamericanas?

Exactamente. Y tendríamos en Francia a un gobierno que también apoyó a Vladímir Putin. Puedes mirar en la prensa, en sus declaraciones Mélenchon defendió la acción de Putin en Siria. Además, siempre ha tenido una posición extremadamente clara de apoyo a las dictaduras izquierdistas latinoamericanas y la sigue teniendo.

Algunos medios catalogan estas votaciones como el último desafío para Macron, ante el riesgo de perder la mayoría absoluta lograda en 2017 con 314 diputados ¿Qué expectativas hay para las elecciones legislativas de Francia?

Hay mucha cobertura mediática, hay un miedo real de que el partido presidencial no obtenga la mayoría absoluta. Sería algo único desde que reformó la Constitución para hacer concordar las elecciones legistativas y las presidenciales. Antes era más como las elecciones de medio término de Estados Unidos. Se daba entonces la «cohabitación» entre mandatario y primer ministro.

Pero me pregunto qué parte de eso [el supuesto repunte de la izquierda en las tendencias] es un efecto de sobre mediatización. Sin embargo, sí es cierto que no habíamos estado en una situación política con tanta incertidumbre.

¿Qué cambiaría en la posición de Francia respecto a la guerra en Ucrania si gana la izquierda?

Sería extremadamente complicado. Por ejemplo, Mélenchon tiene una posición frente a la Unión Europea ambigua y peligrosa. Él considera que los elementos de la UE que no le son favorables simplemente hay que desobedecerlos. Lo que es totalmente imposible porque hemos cumplido acuerdos y tratados donde las decisiones se toman de manera concertada.

Desde mi punto de vista personal, nunca hemos tenido dirigentes políticos que sean de cierto modo tan irresponsables como Jean-Luc Mélenchon cuando él agita las masas, diciendo que “se necesita una alternativa” y juega con el descontento hacia Macron. La respuesta que aporta este señor es “vamos desmontarlo todo y desobedecer a la UE cuando no nos convenga”. Entiendo que ya no apoya a Putin pero sí lo hizo durante mucho tiempo y sin filtros.

Si me preguntas qué pasaría, nunca hemos estado en una posición así. Ni siquiera durante el periodo de cohabitación de gobiernos de derecha e izquierda porque estábamos en posiciones más compatibles. No había esta radicalidad que tenemos en su discurso. Lo que me preocupa es que si llegan a tener mayoría, sería el caos para Francia y para el mundo. Francia, con Jean-Luc Mélenchon como primer ministro, sería un país donde las decisiones no se pudieran tomar o con una guerrilla permanente contra el Presidente.

¿Qué tan determinante ha sido la posición de Francia como miembro de la OTAN teniendo en cuenta el conflicto en territorio ucraniano?

Francia es un país que tiene un peso geopolítico mucho mayor a su peso al real por cuestiones históricas. Tiene la bomba atómica, tiene un sitio en el Consejo de las Naciones Unidas. Siempre ha jugado un rol de líder y de independencia con relación a los dos bloques durante la Guerra Fría.

Considero que Macron ha mantenido ese liderazgo de Francia dentro del bloque del Occidente. Asumimos pertenecer a este hemisferio pero al mismo tiempo somos muy independientes con relación a Estados Unidos, mucho más que otros países de la OTAN.

Por eso me preocupa que estemos internamente en una situación de caos y de falta de orientación estratégica con respecto a importantes temas geopolíticos. Eso tendría un impacto necesariamente a nivel regional y mundial porque hay diferentes puntos de vista irreconciliables entre Mélenchon y Macron.

Cuenta regresiva…

Este domingo 12 de junio se realizará la primera vuelta para los electores en el país europeo. Luego, la segunda vuelta será el próximo fin de semana. Es decir, el domingo 19 de junio.

Sin embargo, la contienda en la que participa Eleonore Caroit tiene un cronograma ligeramente diferente. La abogada ya pasó junto a otros 11 candidatos por la primera vuelta hace unos días. Por lo tanto, ella y su contrincante de extrema izquierda se verán las caras nuevamente en el balotaje del 19 de junio. Ahí sí coincidirá en fechas con sus colegas en Francia.