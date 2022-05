Afganistán parece haber regresado a 1996, cuando los talibanes establecieron su primer régimen y ordenaron brutales y criminales medidas contra la población. Durante cinco años todo ápice de respeto a los derechos humanos quedó invisibilizado hasta su final en el 2001, cuando Estados Unidos ingresa al país en búsqueda de Osama Bin Laden, tras el atentado en las Torres Gemelas de Nueva York. Sin embargo, aquel periodo de terror parece haber vuelto, y las libertades que habían adquirido sus ciudadanos poco a poco se desvanecen, especialmente hacia las mujeres.

No solo las excluyeron de las películas, también han limitado su derecho a la educación y hace poco reinstauraron el uso obligatorio de la burka en lugares públicos para todas en Afganistán. Aquella promesa que hicieron de respetar los derechos fundamentales cuando retomaron al poder, simplemente se fue al traste. Y no conformes con eso, uno de sus voceros hizo temerarias declaraciones sobre mantenerlas encerradas.

“Mantenemos a las mujeres traviesas en casa”, dijo Sirajuddin Haqqani, ministro del Interior a CNN cuando fue consultado por el miedo que existe entre las afganas de salir a las calles, vigiladas por soldados obedientes a la radical ley sharía. Cuando la periodista Christiane Amanpour le pidió dar explicaciones, el vocero buscó excusas. «Al decir mujeres traviesas, era una broma que se refería a esas mujeres que están controladas por otros lados para cuestionar al gobierno actual», agregó.

Presentadoras de TV se rebelaron

Respecto a la posibilidad de laborar, tampoco hay demasiadas esperanzas. «Se les permite trabajar dentro de su propio marco», aseveró. Y bien se sabe que cuando los talibanes dicen este tipo de cosas, sin dar detalles, es porque las concesiones serán ínfimas.

El perfil de Haqqani no es de admirar. No solo por ser parte de los talibanes, sino porque sobre él pesa la clasificación de “terrorista global especialmente designado” de parte del Departamento de Estado de EE. UU. Tiene a cuestas una recompensa por 10 millones de dólares. Por ende, que defienda una frase como «mantener a las mujeres traviesas en casa», no es extraño.

Al mismo tiempo que los fundamentalistas cercenan libertades, las mujeres afganas también decidieron volver a levantar la voz. Una de las muestras ocurrió en señal abierta de televisión, con presentadoras desafiando la orden de la burka al mostrar su rostro. Los canales TOLOnews, Shamshad TV y 1TV «transmitieron programas en vivo con rostros visibles de mujeres presentadoras», apuntó la agencia AFP.

El temor reside en que si acatan la orden de ocultar su rostro, lo siguiente sea que desaparezcan por completo de la televisión. De una vez el régimen talibán salió a decir que las presentadoras estaban violando la ley. No conformes con eso, amenazaron a los gerentes de los medios y los tutores masculinos de ser responsables si las mujeres no acatan la orden.

Eliminadas de la sociedad

Anisa Shaheed, una presentadora de TOLOnews publicó un impactante video de una de sus compañeras preparándose para salir en televisión. «Yalda Ali se convirtió en la presentadora de Bamdad Khosh TV después de que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto. Siempre usaba hiyab, pero ahora los talibanes le ordenaron usar una «máscara» mientras actuaba. Los talibanes han eliminado a las mujeres de la sociedad», escribió en Twitter.

یلدا علی پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه آگست، مجری برنامه«بامدادخوش» تلویزیون طلوع شد، او همیشه حجاب داشت اما اکنون طالبان دستور داده اند که هنگام اجرای برنامه باید«ماسک» بزند. طالبان زنان را از جامعه حذف کرده اند pic.twitter.com/SYKeKxIuuE — Anisa.Shaheed (@AnisaShaheed1) May 19, 2022

Rafii Tabee, otro periodista difundió fotos del antes y después de las mujeres afganas en la televisión del país. Antes era posible ver sus rostros, ahora apenas es posible ver sus ojos.

«El mayor y más fuerte enemigo del Islam es el musulmán ignorante. Porque tiene prejuicios debido a su ignorancia y por sus acciones se desacredita la verdadera forma del Islam. Y a la gente le parece que este es el verdadero Islam», afirmó.

Sin duda los talibanes pisaron el acelerador los últimos meses en lo que respecta a la eliminación de las libertades que logró obtener Afganistán durante 20 años. Mientras tanto, la comunidad internacional está a manos llenas con la guerra un Ucrania. Un suceso que les sirvió a los terroristas para quitarse de encima las miradas de importantes organismos y así cometer cada vez más abusos.