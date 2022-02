«Decapitar» al gobierno ucraniano. Esa es la intención del presidente ruso Vladimir Putin ante una comunidad internacional que mira atónita los bombardeos en varias ciudades, personas tratando de huir del país y otras tantas escondidas en estaciones del subterráneo. Son horas complicadas y el mundo entero lo percibe. Pero que Putin haya decidido declarar la guerra contra Ucrania no quiere decir que los ciudadanos rusos estén totalmente de acuerdo, por eso salieron a las calles de Moscú a pesar de encontrarse con la represión del Kremlin.

«Lo que estamos viendo son las fases iniciales de una invasión a gran escala», que tiene como objetivo tomar Kiev, dijo un alto funcionario de Defensa estadounidense a los periodistas este jueves en la Casa Blanca, según la corresponsal principal de CNN:

«Creemos que tienen toda la intención de básicamente decapitar al Gobierno (de Zelenski) e instalar su propia forma de Gobierno, lo cual explicaría estos avances tempranos hacia Kiev», agregó el funcionario.

Serían tres ejes principales de asalto. El primero, desde el sur al norte, «básicamente desde Crimea a una ciudad que se llama Jerson». El segundo desde el norte, «desde Bielorrusia a Kiev» y el tercero desde la región rusa de Belgorod hasta los alrededores de Járkov, la segunda mayor del país, situada en el noreste de Kiev. Por lo pronto, Putin ya incursionó en la central nuclear de Chernóbil.

«El momento más peligrosos desde la Segunda Guerra Mundial»

Toda la premura que ha desatado la decisión de Putin despertó a gobiernos de todo el mundo. La mayoría de ellos aseguran estar contra del ataque a un país autónomo. El mandatario ruso no dudó en comenzar con esta táctica que se percibe como una especie de refundación de la Unión Soviética y eso sin duda es algo que va a influir en todo el mapa geopolítico. La ONU, hasta ahora sigue cumpliendo su papel: ser insuficiente para hallar una solución.

Por este motivo, el Parlamento escocés exigió al primer ministro británico, Boris Johnson, a imponer “severas sanciones» con «consecuencias duraderas» al régimen de Putin. Para la ministro principal de Escocia, Nicola Sturgeon, el momento «es quizá el más peligroso y serio desde la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial”.

Por su parte, Portugal aprobó unos 1500 soldados en el marco de la OTAN. Indicó EFE que las fuerzas fueron autorizadas «en los términos de las misiones de la OTAN con una función de disuasión y no de intervención agresiva».

Una conversación telefónica ocurrió entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el turco, Recep Tayyip Erdogan. Mientras que el Reino Unido congelará los activos de los principales bancos rusos, incluido VBT, legislará para impedir a las empresas rusas acceder a financiación y vetará a la aerolínea Aeroflot.

Las embajadas en distintos países también están siendo testigos de personas que exigen paz. Por ejemplo, en la embajada rusa en Roma se reunieron decenas de manifestante contra estos atropellos. En Rusia, a metros de la Plaza Roja y el Kremlin, hay cientos de personas protestando para rechazar la guerra contra Ucrania.

Muertos, refugiados y los planes de EEUU

«Cientos de personas, incluidas muchas mujeres y niños, se refugian actualmente dentro de una estación de metro en Kharkiv, #Ukraine mientras se escuchan explosiones en la ciudad», se lee en un mensaje difundido vía Twitter por un periodista de Washington Post.

Los ciudadanos temen ser víctimas fatales del ejército de Putin, así como ya lo son 40 soldados ucranianos y una decena de civiles, según el último balance del gobierno ucraniano. Posteriormente trascendió que 13 civiles y nueve soldados en la región de Jerson, al sur de Ucrania, fallecieron por los ataques según el gobierno local. Justamente la ciudad que EE. UU. mencionó dentro de los planes de Rusia para concretar la toma de Kiev. En el grupo habían dos niños.

La primera reacción del Gobierno estadounidense de Joe Biden fue emitir un comunicado rechazando el inicio de la guerra contra Ucrania y elevar oraciones. Posteriormente se reunió con el G7, el grupo de las siete grandes potencias mundiales y avecinó «paquetes de sanciones y otras medidas económicas devastadoras para conseguir que Rusia rinda cuentas». Asimismo ordenó el envío de 7000 militares estadounidenses a Alemania y amplió las restricciones contra grandes bancos rusos.

Importante destacar que Biden ha declinado la idea de enviar tropas al país europeo. El motivo, es que Ucrania no forma parte de la OTAN y por tanto no la incluye el artículo 5 del tratado, el cual detalla que un ataque contra un miembro de la Alianza Atlántica debe ser respondido como un ataque contra todos.

Sin embargo, ya es sabido que las últimas semanas EE. UU. junto a aliados europeos han enviado toneladas de equipamiento militar. Esto, podría ser un respiro, hablando. sobre el aspecto bélico, Aún así, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski rogó por la ayuda del resto de Europa.