Redacción Internacional, 24 feb (EFE).- Ucrania ha pedido ayuda a Europa ante el ataque masivo llevado a cabo hoy por Rusia contra ese país y que Estados Unidos ya ha calificado de invasión «a gran escala» que, según el presidente ruso, Vladimir Putin, era la única opción que tenía ante las «amenazas a la seguridad» por parte de Kiev.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo hoy a los líderes europeos que si no ayudan ahora a su país ante el ataque ruso, «mañana la guerra tocará a sus puertas». «Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos ayudan, y no nos ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas», alertó Zelenski en un discurso emitido en Facebook.

Zelenski subrayó que «no fue Ucrania la que tomó la senda de la guerra» y «propone volver al camino de la paz».

Hoy ha sido un día negro para la historia mundial. Estas fueron las imágenes que quedaron de él.

La policía rusa detuvo 600 personas en protestas contra la guerra en Ucrania

Moscú, 25 feb (EFE).- La policía de Moscú detuvo hoy a unas 600 personas que participaron en una protesta no autorizada por las autoridades en el centro de la capital rusa en contra de la guerra en Ucrania, según informó el servicio de prensa de la Dirección Principal del Ministerio del Interior de Rusia.

Pero según el portal OVD-info, especializado en el seguimiento de arrestos y la defensa de detenidos, solo en Moscú habría 896 detenidos, de un total de 1.642 en 52 ciudades de todo el país.

En Kiev, la capital ucraniana, también cientos de personas se escondieron en las estaciones del subterráneo, para refugiarse de los bombardeos. Miles de personas abandonaron la capital y se observaron atascos en las carreteras rumbo al oeste del país, mientras las vecinas Moldavia y Hungría reportan la llegada de una gran cantidad de refugiados.

El caos el primer día de la invasión rusa a Ucrania

En la ciudad ucraniana de Kharkiv, la gente se agolpaba para salir por temor a que el ejército ruso bombardee sus casas.

Una cantidad importante de edificios y otras estructuras en Kharkiv, Ucrania, fueron alcanzados por los bombardeos de soldados rusos, luego de que Vladimir Putin anunciara una «operación militar especial» en Donbass con el objetivo de «desmilitarizar» a Ucrania.

Actualmente, en Ucrania se ha activado una la ley marcial. Los ucranianos denuncian que las explosiones en algunas zonas no han cesado.

También se vieron largas colas de gasolina para surtir y dejar la ciudad a la brevedad posible, tras llegada de tropas rusas que a ciudades estratégicas de Ucrania en el marco de una gran operación militar impulsada por el presidente Vladimir Putin.

Ucranianos repudian desde Francia la intervención militar rusa en su país

Centenares de ucranianos, portando la bandera de su país, arropados con ella o con el rostro pintado, en su mayoría jóvenes, recorrieron este jueves las calles de París en repudio a la agresión de Rusia contra su país y el comienzo de los bombardeos.

«Paren a Putin ahora», «Salven a Ucrania» y «Rusia, saca tus manos de Ucrania» eran algunas de la frases que gritaban con rostro sombrío, indignados, y algunos llorando, mientras hacían hacían la denuncia frente a la embajada de su país en Francia.